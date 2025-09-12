Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά πάει για το κόλπο γκρόσο με τον διεθνή Αλγερινό αριστερό μπακ Γιασέρ Λαρουσί!

Μεταγραφική κινητικότητα από την Κηφισιά στην deadline day. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων είναι πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη κίνηση, με την απόκτηση του Γιασέρ Λαρουσί!

Πρόκειται για 24χρονο Αλγερινό αριστερό μπακ - χαφ, ο οποίος είναι δυο φορές διεθνής με την εθνική του ομάδα. Ανήκει στην Τρουά, του City Football Group στο οποίο ξεχωρίζει η Μάντσεστερ Σίτι και σύμφωνα με πληροφορίες τα δυο κλαμπ είναι κοντά σε οριστικό deal για δανεισμό.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Χάβρη και το 2017 «μετακόμισε» στο Νησί, όπου εντάχθηκε στις ακαδημίες της Λίβερπουλ, ενώ έκανε δυο εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ. Το 2021 τον απέκτησε η Τρουά και έκτοτε είχε δυο δανεισμούς σε Σέφιλντ και Γουότφορντ, στην οποία την περασμένη σεζόν ήταν βασικότατος, έχοντας 42 εμφανίσεις και 3 ασίστ!

Παρά τη νεαρή του ηλικία έχει πολλές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας 42 εμφανίσεις στη Ligue 1, 39 στην Championship και 11 στο Νο.1 πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ακριβή περίπτωση, καθώς σύμφωνα με την πλατφόρμα του Transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως είναι προφανές ο Λαρουσί θα αναβαθμίσει την Κηφισιά στο αριστερό άκρο της άμυνας και θα συνθέσει ένα δυνατό δίδυμο μαζί με τον ιδιαίτερα έμπειροσστην κατηγορία, Διαμαντή Χουχούμη.

Πλέον μένει να φανεί αν η Κηφισιά θα βάλει και... κερασάκι στην τούρτα, καθώς στα Βόρεια Προάστια «ψάχνονται» για ένα πολύ ποιοτικό «8αρι», το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.