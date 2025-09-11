Η διοίκηση της Κηφισιάς παρέθεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) δείπνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της επανέναρξης.

Μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων η Κηφισιά προετοιμάζεται για την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων και μάλιστα έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και φυσικά... ιδιαίτερο λόγω όσων έχουν προηγηθεί με το ζήτημα του ΟΑΚΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο η διοίκηση του κλαμπ των Βορείων Προαστίων παρέθεσε γεύμα το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) στο ποδοσφαιρικό τμήμα, θέλοντας να στείλει μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας ενόψει της δύσκολης συνέχειας της χρονιάς.

Μάλιστα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε αφορμή να γιορτάσει τα γενέθλιατου Γιάκουμπ Πόκορνι, ο οποίος έκλεισε τα 29 του χρόνια.

Η σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Κηφισιά παρέθεσε γεύμα σε όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, όπως άλλωστε συμβαίνει -παραδοσιακά- τα τελευταία χρόνια. Το “παρών” έδωσε σύσσωμη η διοίκηση του συλλόγου, με τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου να δίνουν παράλληλα τις ευχές τους στον Γιάκουμπ Πόκορνι, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του.

Η ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την ιδιοκτησία και τους εργαζομένους της παραδοσιακής ταβέρνας “Ο Αετός” για την υπέροχη φιλοξενία και την άψογη εξυπηρέτηση».