Ο Παναιτωλικός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος την Παρασκευή (12/9) θα βρεθεί στο Αγρίνιο.

Για ακόμα μια μεταγραφική περίοδο ο Παναιτωλικός κρατούσε μια δυνατή κίνηση για το φινάλε το μεταγραφών. Τα Καναρίνια έχουν χτίσει παράδοση με την απόκτηση Ελλήνων διεθνών, όπως οι Μπακάκης, Μαυρίας, Οικονόμου και όπως προκύπτει αυτή θα συνεχιστεί με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη!

Πρόκειται για ένα παίκτη με αδιμφισβήτητη εμπειρία, ο οποίος είναι έτοιμος να φορέσει τα κιτρινομπλέ και να αναβαθμίσει τη μεσαία γραμμή των Καναρινιών, δίνοντας σημαντικές λύσεις στον Γιάννη Πετράκη. Ο 32χρονος χαφ αναμένεται την Παρασκευή (12/9) να βρεθεί στο Αγρίνιο για να ολοκληρώσει το deal με τον Παναιτωλικό, να υπογράψει και να ανακοινωθεί.

Ο Κρητικός μέσος ήταν ελεύθερος μετά την αποχώρηση του από τη Χέρτα Βερολίνου, με την οποία μέτρησε σε μια διετία 37 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ. Ο ύψους 1.86μ. αριστεροπόδαρος μέσος είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με τον Παναιτωλικό να είναι η ομάδα που είναι έτοιμη να τον κάνει δικό της.

Με την Εθνική ομάδα μετράει 47 εμφανίσεις και έχει σκοράρει μια φορά. Αγωνίστηκε επί σειρά ετών στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και δυο κύπελλα. Σε 226 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα μέτρησε 226 εμφανίσεις, με 14 γκολ και 16 ασίστ.