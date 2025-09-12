Ο Σαμουέλ Μουτουσαμί είναι ο εκλεκτός του Ατρομήτου για να καλύψει το κενό που άφησε η πώληση του Ισμαΐλα Ουεντραόγκο.

Ο Ατρόμητος βρήκε τον «εκλεκτό» που έψαχνε για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του, μετά την απώλεια του Ουεντράγκο και είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο λόγος για τον Σαμουέλ Μουτουσαμί.

Πρόκειται για 29χρονο μέσο, που είναι γεννημένος στην Γαλλία, όμως αγωνίζεται για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εκείνος ανήκε στην τουρκική Σίβασπορ, με την οποία είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όμως έμεινε ελεύθερος και αναμένεται να γίνει παίκτης των Περιστεριωτών, αφού βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για λογαριασμό τους.

Εκείνος μένει να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά εκεί θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «Αστέρι».

Ο εν λόγω αμυντικός χαφ είναι έτοιμος να αγωνιστεί, καθώς μετρά τη τρέχουσα σεζόν ήδη 4 ματς με τη Σιβασπορ. Ο Μουτουσαμί χαρακτηρίζεται ως ένα σύγχρονο χαφ, παίζει στις θέσεις "6" και "8".

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αγωνιζόταν 8 χρόνια στη Ναντ (200 ματς, 7 γκολ), με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας. Έχει θητεύσει σε Λιόν και Φορτούνα Σιτάρντ. Στην τουρκική ομάδα κατέγραψε 37 συμμετοχές και 3 γκολ. Με την Εθνική της χώρας του έχει 42 ματς, με τελευταία αυτά εναντίον των Σουδάν και Σενεγάλης στις 5 και 9 του μήνα