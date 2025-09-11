Παίκτες και κόσμος του Ατρομήτου έδωσαν το παρών σε εκδήλωση στο Atromitos Store εν' όψει της εντός έδρας πρεμιέρας των «κυανόλευκων» με τον Άρη το Σάββατο στις 20:00.

Για ακόμα μία φορά φάνηκε πως παίκτες και κόσμος του Ατρομήτου είναι μια γροθιά. Στο Atromitos Store οι ποδοσφαιριστές έδωσαν το παρών στην εκδήλωση και μαζί τους οργανωμένη αλλά και απλοί φίλοι της ομάδας δημιούργησαν ένα ωραίο πάρτι λίγο πριν την εντός έδρας πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με το Άρη το Σάββατο στις 20:00.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ατρομητάρα μας με το... δεξί!

Σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση στο Atromitos Store, στην οποία έδωσαν το «παρών» Περιστεριώτες όλων των ηλικιών, δόθηκε το σύνθημα εν όψει της πρώτης εντός έδρας αναμέτρησης για τη σεζόν 2025/26.

Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα βρέθηκε στο αποψινό σημείο συνάντησης και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας δεν σταμάτησαν να βγάζουν φωτογραφίες και να μοιράζουν αυτόγραφα στους μικρούς και μεγάλους φιλάθλους της ομάδας μας.

Παράλληλα, όσοι βρέθηκαν στο Atromitos Store απόλαυσαν τη διαδικασία του Face Painting, παιχνίδια με την μπάλα, τον Τροχό της Τύχης ενώ και ο GeorgeRetro έδωσε τη δική του πινελιά σε ένα περιστεριώτικο απόγευμα.

Βέβαια, ξεχωριστό στιγμιότυπο στην εκδήλωση ήταν το δυναμικό «παρών» από τον σύνδεσμο των οργανωμένων οπαδών της ομάδας μας «FENTAGIN», που φρόντισαν να ξεσηκώσουν το πλήθος με τον τρόπο που μόνο αυτοί ξέρουν.

Ραντεβού το Σάββατο στο γήπεδο❗».