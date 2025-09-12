Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (12/9) στο Gazzetta
Sportday: Σούπερ... Μάριο! Η ΑΕΚ φέρνει τον Ζοάο Μάριο με τη μορφή δανεισμού από τη Μπεσίκτας. Ραντεβού με την ιστορία η εθνική.
Livesport: «Πυροδότησε» Ζοάο Μάριο! Τελικός καρδιάς για την Εθνική!
Φως των σπορ: Ψυχές και σώματα... Πανέτοιμοι οι διεθνείς για την μεγάλη μάχη με την Τουρκία (21:00, ΕΡΤ 1).
Κόκκινος Πρωταθλητής: Και ξανά προς τη δόξα. Ένα ολόκληρο έθνος με κομμένη την ανάσα. Ιερό πάθος.
Ώρα των σπορ: Διπλό κόλπο γκρόσο! Η ΑΕΚ «πυροδότησε« τη βόμβα του Ζοάο Μάριο, με τον Μαρσιάλ να οδεύει προς Μεξικό για χάρη της Μοντερέι. Τρέλανε μας Ελλαδάρα και πάμε τελικό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.