ΑΕΚ: «Ο Μαρσιάλ περνάει ιατρικές εξετάσεις στη Μαδρίτη, η Μοντερέι πανηγυρίζει για τη μεταγραφή του», γράφουν στο Μεξικό
Μετά από μια σεζόν ο Άντονι Μαρσιάλ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος τα έχει βρει με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Γάλλου επιθετικού και απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.
Όπως αναφέρουν στο Μεξικό ο 29χρονος επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στη Μαδρίτη και εφόσον όλα πάνε καλά στη συνέχεια θα υπογράψει και θα γίνει συμπαίκτης του Σέρχιο Ράμος.
Σύμφωνα με τις αναφορές στα Media του Μεξικού η Μοντερέι πανηγυρίζει για το σημαντικό deal με τον άλλοτε διεθνή Γάλλο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τη θέση του στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.
Δείτε ΕπίσηςΆντονι Μαρσιάλ: Πέρασε σαν σκιά του εαυτού του
Την περασμένη σεζόν μέτρησε 23 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, με απολογισμό εννέα γκολ και δυο ασίστ.
[COMENTARIO AL DÍA MTY 🗣📺📻]— Willie González (@WillieGzz) September 11, 2025
Anthony Martial es una compra increíble. La directiva ya voló a Madrid para después pasarse a Grecia para hacer los exámenes médicos y físicos allá. Ojo, tiene que pasarlos. pic.twitter.com/vUTneTEeIt
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.