Όπως αναφέρουν στο Μεξικό ο Άντονι Μαρσιάλ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στη Μαδρίτη, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την ΑΕΚ στη Μοντερέι.

Μετά από μια σεζόν ο Άντονι Μαρσιάλ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος τα έχει βρει με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Γάλλου επιθετικού και απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Όπως αναφέρουν στο Μεξικό ο 29χρονος επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στη Μαδρίτη και εφόσον όλα πάνε καλά στη συνέχεια θα υπογράψει και θα γίνει συμπαίκτης του Σέρχιο Ράμος.

Σύμφωνα με τις αναφορές στα Media του Μεξικού η Μοντερέι πανηγυρίζει για το σημαντικό deal με τον άλλοτε διεθνή Γάλλο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τη θέση του στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 23 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, με απολογισμό εννέα γκολ και δυο ασίστ.