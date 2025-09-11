Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποχώρησε από τη Λέγκια Βαρσοβίας, όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής της πολωνικής ομάδας, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επικύρωση της προφορικής συμφωνίας του με τον Άρη!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Μιγκέλ Αλφαρέλα. Όπως είχε σημειώσει το Gazzetta, ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον 27χρονο Ισπανό επιθετικό αλλά η υπόθεση «κολλούσε» στις διαπραγματεύσεις των «κίτρινων» με τη Λέγκια Βαρσοβίας η οποία έχει τα δικαιώματά του. Οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν διαδοχικές προτάσεις πατώντας πάνω στην έντονη επιθυμία αποχώρησης του πρώην επιθετικού της Athens Kallithea, αλλά η Λέγκια Βαρσοβίας ήταν αρνητική στις προσφορές.

Η τελευταία περιλαμβάνει το ποσό των 700.000 ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 15% και φαίνεται ότι αυτή η πρόταση οδηγεί στη συμφωνία. Αυτό υποστήριξε εξάλλου ο προπονητής της Λέγκια, Έντουαρντ Ιορντανέσκου καθώς με δηλώσεις του στα τοπικά Media είπε μεταξύ άλλων ότι ο Αλφαρέλα αποχώρησε από τη Λέγκια! «Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, ο Αλφαρέα αποχώρησε σήμερα από την ομάδα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να φέρουμε άλλον παίκτη στη θέση του», είπε.

Μετά από αυτή την εξέλιξη απομένει η επικύρωση της συμφωνίας του Άρη με τον παίκτη ο οποίος μάλιστα απασχόλησε τον Τύπο της Πολωνίας και για έναν ακόμη λόγο καθώς χθες (10/9) έγινε... follower των λογαριασμό του Λίντσεϊ Ροζ στα social media και οι Πολωνοί δημοσιογράφοι υποδέχθηκαν αυτήν την κίνηση ως προάγγελο της μετακόμισής του στη Θεσσαλονίκη!