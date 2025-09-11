Το αποτέλεσμα…μόνο!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την εποχή Χιμένεθ στον Άρη και τις δύο επόμενες απαιτητικές εβδομάδες.

Στο προηγούμενο μας σημείωμα, αναλύσαμε πολλά από τα πράγματα που έγιναν, το τι έφταιξε για να φτάσει ο Άρης στην αλλαγή προπονητή-ξανά- την δεύτερη αγωνιστική. Αναλύσαμε την επόμενη μέρα σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στο διοικητικό κομμάτι.

Προφανώς θα μας απασχολήσουν εκ νέου αυτά, όταν και εφόσον προκύψουν εξελίξεις, αλλά πρέπει πλέον δύο μέρες πριν τον αγώνα στο Περιστέρι να ασχοληθούμε και με την επόμενη μέρα…αγωνιστικά. Πριν βεβαίως να αναλύσουμε την εποχή Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και 2 ημέρες για την ολοκλήρωση των μεταγραφών.

Αρχικά υπήρξε χθες η ενημέρωση για το ΟΧΙ του Άρη στην Αλ Σααμπάμπ για τον Μορόν. Πρωτελευταία μέρα των μεταγραφών και ο μόνος τρόπος για να έφευγε τώρα ο Ισπανός θα ήταν να κατατεθεί η ρήτρα του. Το ΟΧΙ έδειξε από την μία τις προθέσεις, από την άλλη έστειλε και το μήνυμα ότι όποιος θέλει τον πρώτο σκόρερ πρέπει να πληρώσει την ρήτρα ή έστω να πλησιάσει πολύ σε αυτή. Στην πρώτη περίπτωση ο Άρης δεν μπορεί να κάνει κάτι, στην δεύτερη θα έπρεπε να έχει άμεσα λύση με αντίστοιχο αντικαταστάτη για να δικαιολογήσει την μεγάλη αγωνιστική απώλεια. Και επειδή ούτε το ένα ούτε το άλλο έχει συμβεί 11 Σεπτέμβρη αυτομάτως ο Ισπανός είναι ένα από τα βασικά…πρότζεκτ εργασίας του Χιμένεθ. Ποτέ δεν ξέρεις φυσικά, αλλά το καλύτερο για τον Άρη θα ήταν ο Ισπανός να πάρει και πάλι μπρος και να…παστελώνει!

Ο Ισπανός προπονητής που από την προηγούμενη Παρασκευή έχει πιάσει δουλειά, θα πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά και χωρίς καθόλου διαθέσιμο χρόνο. Κάθε άλλο. Πέντε επίσημα παιχνίδια σε 2 εβδομάδες, 3 για το πρωτάθλημα, 2 για το κύπελλο. Και θεωρητικά δεν χωράνε απώλειες σε κανένα. Πρέπει μετά από την γκέλα με τον Παναιτωλικό να πας για το διπλό στο Περιστέρι, είσαι υποχρεωμένος αν θες να πρωταγωνιστήσεις, να κερδίσεις Κηφισιά και Σέρρες, ενώ είναι αυτονόητο ότι απαιτείται το 2 στα 2 στο κύπελλο, που εξαρτάται από την σοβαρότητά σου αν θα δημιουργήσεις προϋποθέσεις επιτυχίας. Ο Ισπανός προπονητής ξεκινάει από τα βαθιά και θέλει τρία διπλά σε μία εβδομάδα. Είναι αλήθεια ότι πολλοί θα προτιμούσαν να είχε έρθει από το καλοκαίρι, μετά την τροπή που πήραν τα πράγματα ειδικά με την Αράζ, αλλά τώρα ήρθε και τώρα πρέπει να πάρει τα αποτελέσματα.

Ήδη αλλάζουν κάποια πράγματα στην καθημερινότητα της ομάδας, που πρώτη φορά έχει τόσους συνεργάτες στο Ρύσιο δίπλα στον προπονητή (το αυτονόητο, δηλαδή), περνάει προς τα έξω το προφίλ του αυστηρού προπονητή, που δουλεύει πολλές ώρες και επιβάλει πειθαρχία, οι παίκτες τρέχουν, πάνε νωρίτερα στην προπόνηση και φεύγουν αργότερα, μπήκαν κάμερες και νέα δεδομένα και και και και και και και…

Ο Χιμένεθ θα κριθεί από το αποτέλεσμα…

Ουπς τα έχουμε πει πολλές φορές όλα τα παραπάνω. Και μπορεί όντως να είναι αλήθεια στην περίπτωση του Ισπανού τεχνικού, αλλά αυτή την φορά το ζητούμενο είναι και η διάρκεια. Ο κόσμος είναι πλέον δύσπιστος, θέλει να πιστέψει, θέλει από κάπου να πιαστεί και αυτό πρέπει να το κερδίσει ο Χιμένεθ, να το κερδίσει η ομάδα. Καλά τα λόγια, αλλά απαιτούνται πράξεις. Τον Χιμένεθ τον ακολουθεί η φήμη του…πυροσβέστη. Στην ΑΕΚ τις έσβησε τις φωτιές και με…κούπες! Δήλωσε και ο ίδιος ότι ξέρει που έρχεται, δήλωσε ότι θέλει να πετύχει. Το ευχόμαστε, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο μόνος δρόμος αυτή την στιγμή είναι των αποτελεσμάτων.

Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τις νίκες αυτή την στιγμή. Οι απαιτήσεις πολλές, ο χρόνος για δουλειά περιορισμένος και μέχρι την επόμενη διακοπή μόνο τα αποτελέσματα μπορούν να αλλάξουν το καθολικό κλίμα απογοήτευσης. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης έκανε λόγο για καλό υλικό, καλούς παίκτες, αλλά άπαντες είδαμε ένα κακό σύνολο.

Ο Χιμένεθ καλείται να βρει τον τρόπο και προφανώς θα χρειαστεί από τους παίκτες του Άρη να δείξουν ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο. Το ζήτημα είναι να…μπορούν, αλλά να τους βγάλει και ο Ισπανός τεχνικός το κάτι παραπάνω. Και από τα αποτελέσματα θα κριθούν και όλα τα υπόλοιπα από την…δουλειά στο Ρύσιο μέχρι την ικανότητα προπονητή και παικτών. Πρώτη δοκιμασία: Περιστέρι. Εκεί που ο Άρης οφείλει να κάνει μία νέα αρχή στο…ξεκίνημα του Μανόλο Χιμένεθ. Γιατί ΜΟΝΟ το αποτέλεσμα μετράει…

ΥΓ1 Δεν ξέρω αν η περίπτωση του Αλφαρέλα προχωρήσει, τον οποίο θεωρώ εξαιρετική περίπτωση. Σίγουρα θα ξέρουμε μέχρι αύριο το βράδυ. Σίγουρα όμως μετά το νέο τραυματισμό του Δώνη η ομάδα…φωνάζει για αριστερό εξτρέμ. Μακάρι να βγάλει…λαγό Ολλανδίας ο Χιμένεθ ή να βαφτιστεί αριστερός εξτρέμ ένας από τους πολλούς που έχει η ομάδα δεξιά, αλλά με στην συγκεκριμένη θέση υπάρχει ξεκάθαρα θέμα. Βέβαια μπορεί να έρθει τελικά και ένας χαφ, αν είναι ο Χόνγκλα θα βοηθήσει πολύ, αλλά προσωπικά αν μπορούσα να πάρω έναν, θα έπαιρνα αριστερό εξτρέμ. Εκτός αν ο Χιμένεθ…αναστήσει τον Σίστο και δεν ξέρω αν είναι αυτό πιο δύσκολο ή ήταν από τον Κύριο μας του…Λαζάρου!

ΥΓ2 Η επιστροφή του Διούδη μπορεί να δώσει στον Άρη πολλά περισσότερα από μία προσθήκη ενός καλού τερματοφύλακα. Λείπανε όλα αυτά τα χρόνια παιδιά σαν το Σωκράτη και τον Γιαννιώτα που και τίμησαν την φανέλα και λεφτά έφεραν στην ομάδα και νιώθουν από Άρη. Και μπορούν να δώσουν στα αποδυτήρια αυτή την σπίθα που πάντα λείπει όταν πρέπει να ανάψει την φλόγα της διάκρισης.

ΥΓ3 Τιμωρήθηκε ο Κατσικογιάννης; Μα γιατί τι έκανε το παιδί στο ΠΑΟΚ-Ατρόμητος; Είναι αδιανόητο τέτοιοι ακατάλληλοι διαιτητές να βρίσκονται στους πίνακες της μεγάλης κατηγορίας. Ή μήπως είναι απολύτως φυσιολογικό να έχουμε Κατσικογιάννηδες, Ζαμπαλάδες και Τσιμεντερίδηδες γιατί αυτό είναι το…παρόν και το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας;

ΥΓ4 Καλή επιτυχία στην Εθνική μας. 7 τωρινοί παίκτες της έχουν φορέσει την φανέλα του Άρη, ο τιμ μάνατζερ πλέον δουλεύει στον Άρη, ο φυσιοθεραπευτής επίσης και φυσικά η οικογένεια Αντετοκούμπο φιλοξενείται στα story του Σιάο σε καθημερινή βάση. Α, και το ΣΚ θα βουλιάξει το Παλέ στα πρώτα φιλικά του Αυτοκράτορα…

ΥΓ5 Ελληνικό ποδόσφαιρο 2025. Ο Άρης έχει 3 εκτός έδρας ματς σε μία εβδομάδα. Το Σάββατο παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, αλλά μετά δεν ξέρει πότε θα παίξει με τον Παναιτωλικό (Τρίτη ή Τετάρτη) , ενώ με την Κηφισιά δεν ξέρει σε ποιο γήπεδο (και πόλη) θα γίνει το παιχνίδι! Μιλάμε για…οργάνωση όχι αστεία!