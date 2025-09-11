Ο Λουίς Πάλμα έδωσε συνέντευξη σε μέσο της Ονδούρας και αναφέρθηκε στην κριτική του τεχνικού του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του.

Ο Λουίς Πάλμα ήρθε στον Ολυμπιακό τον περασμένο Γενάρη κι έπαιξε σε 12 ματς, ενώ είχε ένα γκολ και μία ασίστ.

Ο δανεικός από τη Σέλτικ εξτρέμ, ωστόσο, δεν έβγαλε το ταλέντο του σε απόλυτο βαθμό στον Ολυμπιακό. Έτσι, οι Πειραιώτες δεν προχώρησαν στην απόκτηση του 25χρονου διεθνούς παίκτης της Ονδούρας.

Ο Πάλμα συνεχίζει πλέον στην πολωνική Λεχ Πόζναν κι εκεί φαίνεται να βρίσκει τον εαυτό του. «Οι δύσκολες στιγμές που έζησε ο Λουίς Πάλμα με τη φανέλα της Σέλτικ και του Ολυμπιακού έχουν πλέον περάσει. Με τη μεταγραφή του στη Λεχ Πόζναν, φαίνεται πως βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό, κερδίζοντας φανέλα βασικού και αυτοπεποίθηση», ήταν ο πρόλογος στην Diario Diez, την εφημερίδα της πατρίδας του, όπου μίλησε ο Πάλμα λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Νικαράγουας.

«Ο Ονδουριανός επιθετικός επέστρεφε στην Ευρώπη και αποκάλυψε τι έχει αλλάξει στη ζωή και το παιχνίδι του», τονίζεται στη συνέχεια πριν αρχίσει η συνέντευξη και το επίμαχο σημείο με την "απάντηση" στον Μεντιλίμπαρ.

-Μας είπες χθες, "τώρα κανείς δεν μπορεί να με πει τεμπέλη", λόγω της απόδοσής σου. Είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, πάντα δίνεις ταχύτητα και ένταση από τα άκρα, με ντρίμπλες, σουτ...

«Ναι, όπως είπα, τώρα το τρέξιμο είναι αυτό που προσπαθώ να κάνω περισσότερο, με ή χωρίς την μπάλα. Κάποιος έπρεπε να μου ταρακουνήσει. Και ευχαριστώ αυτό το άτομο που το έκανε. Τώρα προχωράω με τη νοοτροπία να δουλέψω σκληρά, να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στην ομάδα μου, ώστε όταν επιστρέψω στην εθνική, να φανεί και εκεί».

Στη συνέντευξη δεν φαίνεται πουθενά στα λόγια του Πάλμα ότι αναφέρεται στον Μεντιλίμπαρ. Στο κείμενο, όμως, τονίζεται ξεκάθαρα, ότι ο 25χρονος παίκτης απάντησε στον τεχνικό του Ολυμπιακού, χρεώνοντάς του ότι τον αποκάλεσε «τεμπέλη».

-Χρειάζεται ωριμότητα για να κατανοήσεις τέτοια σχόλια με σωστό τρόπο και βλέπω ότι το έχεις πάρει πολύ καλά.

«Κανείς δεν σου λέει κάτι για το κακό σου. Εγώ το πήρα θετικά. Τώρα είμαι σε αυτή τη νέα ομάδα, έχω την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου, των φιλάθλων, και νιώθω, όπως σου είπα, με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενος, η οικογένειά μου είναι χαρούμενη».

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Άρη, παράλληλα, θέλησε να ζητήσει συγγνώμη στη γυναίκα του, που θύμωσε μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε από το Κουρασάο, με μία γυναίκα φίλαθλο, όπου φαίνεται να υπογράφει αυτόγραφο στο στήθος της... «Θύμωσε, όπως και οι συγγενείς μου. Οπότε, μια συγγνώμη σε εκείνη και στην οικογένεια», είπε ο Πάλμα.