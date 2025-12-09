Μεντιλίμπαρ: «Μου έλειπε μια νίκη με τον Ολυμπιακό στο Champions League»

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Chmapions League, καθώς υπέταξε την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα με 1-0. O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε και τόνισε πως του... έλειπε μια νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ τόνισε πως η ομάδα του κυριάρχησε.

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Πολλές φορές ο Ολυμπιακός κερδίζει και έχετε παράπονο, απ’ αυτό το ματς είχατε κάποιο παράπονο; Επίσης πόσο σας έλειπε μία νίκη με τον Ολυμπιακό στο UEFA Champions League;

«Μου έλειπε μία τέτοια νίκη με τον Ολυμπιακό, αλλά και γενικότερα στην καριέρα μου γιατί είχα αρκετά ματς στο UEFA Champions League αλλά καμία νίκη σε αυτήν τη διοργάνωση. Είχαμε ένα ολοκληρωμένο ματς και κυριαρχήσαμε, ενώ είχαμε πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος δεν κατάφερε να μας απειλήσει, είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν πολύ καλός. Ήμασταν σταθεροί σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού και είμαστε χαρούμενοι για αυτό, ένα παράπονο θα μπορούσε να ήταν το γεγονός ότι δε σκοράραμε περισσότερα γκολ, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι για τη νίκη».

Μετά το γκολ και τις πολλές ευκαιρίες, αλλά και τα δύο δοκάρια, σκεφτήκατε καθόλου το κακό σενάριο, γιατί η μπάλα είναι άτιμη;

«Πάντα υπάρχει αυτός οφόβος όταν δεν έρχεται το δεύτερο γκολ ο αντίπαλος μπορεί να μπει στην περιοχή σου, όπως και έγινε στον αγώνα αλλά δεν κατάφερε να μας απειλήσει. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται ξανά και το έχουμε πληρώσει όταν δε βάζουμε το δεύτερο γκολ. Ας είναι όμως, αν είναι να κερδίζουμε ας υποφέρουμε».

Αυτή η νίκη δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, ενόψει και του ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν;

«Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, δε σημαίνει ότι επειδή πήραμε την πρώτη νίκη θα κερδίζουμε πάντα, δε σημαίνει ότι θα πηγαίνουν πάντα καλά οι αγώνες μας. Έως τότε έχουμε πρωτάθλημα και κύπελλο, μετά τα Χριστούγεννα θα παίξουμε ξανά στην Ευρώπη και τότε θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με την Ευρώπη όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη».

Ανεβάζει την αυτοπεποίθησή σας για τη συνέχεια αυτός ο αγώνας; Και επίσης ένα μήνυμα για τον κόσμο που σας βοήθησε με την παρουσία του για να έρθει αυτή η νίκη;

«Η αυτοπεποίθηση δε μας έλειπε ποτέ, ακόμη και αν δεν παίρναμε τα αποτελέσματα που θέλαμε είχαμε καλές εμφανίσεις. ΔΕν κερδίσαμε απλά απόψε, αλλά κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Δε μας έλειπε η αυτοπεποίθηση. Είνια μία τρέλα αυτό που κάνει ο κόσμος μας, ταξίδεψε τόσες ώρες, με τόσο κρύο και τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, δεν έχουμε λόγια. Μας στηρίζουν πάντα, το ίδιο έκαναν και τώρα και πάντα μας βοηθούν πάρα πολύ».

Ένα σχόλιο για την παρουσία της Καϊράτ στον αγώνα;

«Στο πρώτο ημίχρονο ίσως να τους εκπλήξαμε γιατί δεν περίμεναν ότι θα πιέσουμε τόσο ψηλά και δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχής τους. Στο δεύτερο ημίχρονο άνοιξε το ματς. Όπως και να έχει όμως ήταν ένας αγώνας που και οι δύο ομάδες είχαν την ίδια θέληση για τη νίκη και την πήραμε εμείς».

