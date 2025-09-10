Με την επιστροφή των περισσότερων διεθνών, ξεκίνησαν οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Μετά το ρεπό της Τρίτης, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε το απόγευμα της Τετάρτης στις προπονήσεις, ξεκινώντας την προετοιμασία του για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Στο προπονητικό κέντρο του Τριφυλλιού επέστρεψαν οι περισσότεροι διεθνείς ενώ αύριο αναμένεται να ενσωματωθούν και οι Ντέσερς, Λαφόν, Ίνγκασον, Μπρέγκου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση εναλλαγής φάσεων παιχνιδιού και ολοκληρώθηκε με τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.