Το Σαββατοκύριακο των ντέρμπι στο μπουκέτο της ΕΟΝ!

Οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων και ετοιμάζεται για την 3η αγωνιστική που περιλαμβάνει αμφίρροπες αναμετρήσεις. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Ατρόμητος – Άρης (13/9, 20:00), Asteras Aktor – ΑΕΛ Novibet (14/9, 18:00) και Λεβαδειακός – ΑΕΚ (14/9, 20:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις, Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός (13/9, 18:00), Παναιτωλικός – Βόλος ΝΠΣ (13/9, 20:00), ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (14/9, 21:30) και Κηφισιά – Παναθηναϊκός (14/9, 18:00).

Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη που κάνει πρεμιέρα για αυτή τη σεζόν τη Δευτέρα 15/9 (20:00).

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική και ένα ακόμη ντέρμπι, αυτό του Μάντσεστερ, Σίτι – Γιουνάιτεντ (14/9, 18:30).



Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν Άρσεναλ - Νότιγχαμ Φόρεστ (13/9, 14:30), Μπρέντφορντ-Τσέλσι (13/9, 22:00), Γουέστ Χαμ - Τότεναμ (13/9, 19:30) και Μπέρνλι - Λίβερπουλ (14/9, 16:00).

Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.



Η συναρπαστική La Liga με το μοναδικό θέαμα και τους 380 LIVE αγώνες κάθε χρόνο στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική και τους αγώνες Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μαδρίτης (13/9, 17:15), Ατλέτικο Μαδρίτης - Βιγιαρεάλ (13/9, 22:00) και Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (14/9, 22:00).

Η θεαματική γερμανική Bundesliga με περισσότερους από 300 αγώνες LIVE στα κανάλια Novasports, όπου οι συνδρομητές θα την απολαμβάνουν στις οθόνες τους για τις επόμενες τέσσερις σεζόν μέχρι και το 2028-2029, στην 3η αγωνιστική θα παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Λεβερκούζεν - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (12/9, 21:30), Χάιντενχαϊμ -Ντόρτμουντ (13/9, 16:30) και Μπάγερν – Αμβούργο (13/9, 19:30).

Οι αγώνες θα πλαισιωθούν με την εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Παράλληλα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τις αναμετρήσεις Ναϊμέγκεν - Άιντχοφεν (13/9, 19:45), Φέγενορντ - Χέρενφεϊν (13/9, 22:00) και Χεράκλες - Άλκμααρ (14/9, 15:30) για την 5η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα συναρπαστικά πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Το “AΘΕNS CUP 2025 - European Women’s Basketball Tournament” στα κανάλια Novasports

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού διοργανώνει το τριήμερο 12-14 Σεπτεμβρίου στον Βύρωνα, το τουρνουά «AΘΕNS CUP 2025»με τη φιλοδοξία να γίνει θεσμός.

Η φιναλίστ του περσινού ελληνικού πρωταθλήματος θα φιλοξενήσει στο κλειστό του Βύρωνα τρεις σπουδαίους συλλόγους και αντιπάλους επιπέδου EuroLegaue. Την πρωταθλήτρια Ισπανίας, Βαλένθια, την πρωταθλήτρια Πολωνίας, Γκντίνια και τη φιναλίστ της Euroleague, Μερσίν που μαζί με τον Αθηναϊκό θα συνθέσουν ένα καρέ που θα διεκδικήσει τον τίτλο και θα παρουσιάσει το μέλλον του μπάσκετ Γυναικών. Το τουρνουά θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν οι συνδρομητές μέσω του Novasports4.

Για τους λάτρεις των σπορ, τα κανάλια Novasports θα προβάλλουν Τουρνουά Γκολφ BMW PGA Championship, Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 124, WTA 250 SP Open, WTA 500 Guadalajara Open Akron presented by Santander και Davis Cup Qualifiers.

Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα την 3η αγωνιστική της ιταλικής Serie A όπου ξεχωρίζει το «Derby d'Italia» Γιουβέντους – Ίντερ (13/9, 19:00) και οι αναμετρήσεις Φιορεντίνα – Νάπολι (13/9, 21:45), Ρόμα – Τορίνο (14/9, 13:30), Μίλαν – Μπολόνια (14/9, 21:45), ενώ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγώνες από την William Hill Scottish Premiership και την Liga Portugal Betclic. Παράλληλα, θα δουν Davis Cup, MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο, WRC Χιλή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

14:00 Τουρνουά Γκολφ BMW PGA Championship – 2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη και του Άκη Κουζούλη

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 124 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

17:00 Τουρνουά μπάσκετ Γυναικών aΘens Cup 2025: Βαλένθια-Γκντίνια Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

19:00 WTA 250 SP Open – Α’/Β’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Νovasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη και του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

19:30 2.Bundesliga – 5η αγωνιστική: Πάντερμπορν-Μπόχουμ Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:00 aΘens Cup 2025: Αθηναϊκός Qualco-Μερσίν Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 La Liga 2 – 5η αγωνιστική: Λας Πάλμας-Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:30 Bundesliga – 3η αγωνιστική: Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 La Liga – 4η αγωνιστική: Σεβίλλη-Έλτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

23:00 WTA 500 Guadalajara Open Akron presented by Santander – Α’/Β’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Νovasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και του Θάνου Σολούκου

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League-4η αγωνιστική: Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Χετάφε-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:00 aΘens Cup 2025: Βαλένθια-Αθηναϊκός Qualco Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ -Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου

16:30 Bundesliga: Μάιντς-Λειψία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Κολωνία Novasportsextra3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ Novasportsextra4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:00 Premier League: Νιουκάστλ-Γουλβς Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

17:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Μπράιτον Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:00 Premier League: Φούλαμ-Λιντς Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Premier League: Έβερτον-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:15 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:00 aΘens Cup 2025: Γκντίνια-Μερσίν Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

19:00 WTA 250 SP Open – Α’/Β’ Ημιτελικός Νovasports5 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

19:30 La Liga: Μπιλμπάο-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Bundesliga: Μπάγερν-Αμβούργο Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:30 Premier League: Γουέστ Χαμ-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:45 Eredivisie – 5η αγωνιστική: Ναϊμέγκεν-Άιντχοφεν Novasports2 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου

20:00 Stoiximan Super League – 3η αγωνιστική Ατρόμητος - Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Γιώργου Αργυρόγλου και Ευγένιου Δαδαλιάρα

21:30 2.Bundesliga: Ανόβερο-Χέρτα Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:00 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Eredivisie: Φέγενορντ-Χέρενφεϊν Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

22:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

22:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

02:00-06:00 (ξημερώματα Κυριακής) WTA 500 Guadalajara Open Akron presented by Santander – Α’/Β’ Ημιτελικός Νovasports6

12:30 Davis Cup Qualifiers – 2ος Γύρος: Ισπανία-Δανία 2η μέρα Novasportsextra1

13:30 aΘens Cup 2025: Μερσίν-Βαλένθια Novasports4 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

14:00 Τουρνουά Γκολφ BMW PGA Championship – 4η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

15:00 La Liga: Θέλτα-Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

15:30 Eredivisie: Χεράκλες-Άλκμααρ Novasports5 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

16:00 Premier League: Μπέρνλι-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου

16:30 aΘens Cup 2025: Αθηναϊκός Qualco-Γκντίνια Novasports4 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

17:15 La Liga: Λεβάντε-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:00 Stoiximan Super League: Asteras Aktor – ΑΕΛ Novibet Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου

18:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

18:30 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, A’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

19:30 La Liga: Οσασούνα-Βαγεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

20:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός - ΑΕΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Γιώργου Βασιλείου

21:00 WTA 250 SP Open – Τελικός Νovasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 La Liga: Μπαρτσελόνα-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

03:00 WTA 500 Guadalajara Open Akron presented by Santander – Τελικός Νovasports6

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2: Σαραγόσα-Αλμπαθέτε Novasports Start

22:00 La Liga: Εσπανιόλ-Μαγιόρκα Novasports1