Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ΑΕΛ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ολοκληρώσει την μεγάλη μεταγραφή του Αμρ Ουάρντα.

Έτοιμη για μεγάλο φινάλε στις μεταγραφές της είναι η ΑΕΛ, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta «βυσσινί» βρίσκονται εδώ και λίγες μέρες σε διαπραγματεύσεις με τον Αμρ Ουάρντα, που έμεινε ελεύθερος από τον Ατρόμητο στις αρχές του Ιουλίου και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να τον φέρουν ξανά πίσω στην Λάρισα, μετά από την σεζόν 2019-2020.

Ο 31χρονος Αιγύπτιος εξτρέμ έχει γράψει τη δική του ιστορία στα ελληνικά γήπεδο έχοντας φορέσει τις φανέλες του Παναιτωλικού, του ΠΑΟΚ, του Ατρομήτου, του Βόλου και του Πανσερραϊκού. Συνολικά στο πρωτάθλημά μας έχει καταγράψει 172 συμμετοχές σκοράροντας 39 γκολ και δίνοντας 29 ασίστ.

Την περσινή σεζόν που φόρεσε την φανέλα του Ατρομήτου, ο 30 φορές διεθνής με την Αίγυπτο επιτελικός μέσος πραγματοποίησε 30 συμμετοχές σκοράροντας 4 γκολ και δίνοντας 5 ασίστ στα περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει θετική έκβαση τις επόμενες ώρες, ώστε να επέλθει η οριστική συμφωνία κι εκείνος να ταξιδέψει στην Λάρισα για να κλείσει και το τυπικό σκέλος του deal. Αυτή αναμένεται να είναι και η τελευταία μεταγραφική κίνηση της ΑΕΛ για το φετινό καλοκαίρι.