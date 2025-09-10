Ο Αστέρας Aktor ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Αϊντίν Ρέντζιτς.

Μακριά από την Τρίπολη θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Αϊντίν Ρέντζιτς. Ο 28χρονος Βόσνιος μέσος ήρθε στον Αστέρα Aktor το περασμένο καλοκαίρι από την Σλόγκα Μερίντιαν της πατρίδας του, όμως εξαιτίας ενός τραυματισμού έκανε μόλις εννέα συμμετοχές.

Παρ' ότι είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν την συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση του Αστέρας Aktor

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Aijdin Redzic.

Ευχαριστούμε τον Aijdin για την παρουσία του στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή».