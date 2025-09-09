Ολυμπιακός, μεταγραφές: Προς ολοκλήρωση η μεταγραφή του Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι

Ολυμπιακός, μεταγραφές: Προς ολοκλήρωση η μεταγραφή του Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι

Ο Ολυμπιακός

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός ο οποίος έπαιζε στη Μπόρνμουθ και που προορίζεται για τον Ολυμπιακό Β', έχει αφιχθεί στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά.  

Ο Σίλκοτ-Ντάμπερι έχει ήδη φτάσει στην Αθήνα για να πιάσει και τυπικά Λιμάνι. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός και νέος πλέον παίκτης του Ολυμπιακού θα κλείσει με ένα συμβόλαιο 2 ετών και με τη Μπόρνμουθ να κρατά ένα ποσοστό μεταπώλησης στο 30%. Ο Άγγλος εξτρέμ σε πρώτη φάση θα υπολογίζεται για τον Ολυμπιακό Β' και με την προοπτική να δοκιμαστεί μετά αγωνιστικά και στην πρώτη ομάδα, εφόσον παρουσιάσει τα ανάλογα δείγματα γραφής στο γήπεδο.

Οι αριθμοί του Ντάμπερι

  • Τσέλσι U21: 25 ματς με 1 γκολ και 3 ασίστ
  • Τσέλσι U18: 39 ματς με 5 γκολ και 4 ασίστ
  • Νέοι Τσέλσι: 2 ματς
  • Μπόρνμουθ: 2 ματς

