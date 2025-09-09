Προς sold out οδεύει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9, 18:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ενώ βρισκόμαστε στην Τρίτη.

Τέσσερις ημέρες πριν από τη σέντρα του αγώνα του Ολυμπιακού και μόλις 4.000 εισιτήρια έχουν απομείνει για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση κατά την οποία οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το πρώτο ματς με κόσμο για φέτος για τον Ολυμπιακό θα είναι αυτό με τον Πανσερραϊκό το Σάββατο (18.00). Μπορείτε να θυμηθείτε εδώ την ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα απέναντι στην ομάδα των Σερρών.