Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (9/9) στο Gazzetta
Sportday: «Δικό μας!» στο χέρι της Εθνικής η πρόκριση για τα ημιτελικά του EuroBasket, «Όλα λάθος» στο ματς με τη Δανία.
Livesport: «I have a dream» για την Εθνική μπάσκετ, «Μαζί σας και στα δύσκολα» το σχόλιο για το ποδόσφαιρο.
Φως των σπορ: «Έτσι δεν θα περάσει» το Μουντιάλ η ομάδα του Γιοβάνοβιτς, που ηττήθηκε με 0-3 από τους Δανούς.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Επένδυση» για τον Ολυμπιακό ο Σίλκοτ, «Από τη Δανία στα... θρανία» η Εθνική.
Ώρα των σπορ: «Επιστροφή Μαρσιάλ με γκολ!» στο φιλικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΣ Γιάννινα.
