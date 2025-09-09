Η ήττα της Εθνικής με 0-3 από τη Δανία αλλά και ο προημιτελικός της ομάδας μπάσκετ με τους Λιθουανούς ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Δικό μας!» στο χέρι της Εθνικής η πρόκριση για τα ημιτελικά του EuroBasket, «Όλα λάθος» στο ματς με τη Δανία.

Livesport: «I have a dream» για την Εθνική μπάσκετ, «Μαζί σας και στα δύσκολα» το σχόλιο για το ποδόσφαιρο.

Φως των σπορ: «Έτσι δεν θα περάσει» το Μουντιάλ η ομάδα του Γιοβάνοβιτς, που ηττήθηκε με 0-3 από τους Δανούς.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Επένδυση» για τον Ολυμπιακό ο Σίλκοτ, «Από τη Δανία στα... θρανία» η Εθνική.

Ώρα των σπορ: «Επιστροφή Μαρσιάλ με γκολ!» στο φιλικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΣ Γιάννινα.