Με καθυστέρηση ενός έτους, ο Σωκράτης Διούδης πέτυχε αυτό που είχε κατά νου και στην πραγματικότητα ήθελε από το περασμένο καλοκαίρι καθώς σήμερα (8/9) έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη έπειτα από την υπογραφή διετούς συμβολαίου.

Ο Σωκράτης Διούδης υποβλήθηκε σήμερα (8/9) σε ιατρικές εξετάσεις και ακολούθησε η επικύρωση της συμφωνίας του με τον Άρη για συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων. Κι έτσι έγινε, αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί από το περασμένο καλοκαίρι. Τότε ο Άρης είχε μπει καθυστερημένα στην κούρσα διεκδίκησής του, ο έμπειρος τερματοφύλακας είχε υπογράψει στην Γκαζιαντέπ και παρά τις προσπάθειές του για την αποδέσμευσή του, συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση των Τούρκων. Κι έτσι παρέμεινε στην Γκαζιαντέπ περιμένοντας το φετινό καλοκαίρι.

Βέβαια κι αυτό εμπεριείχε… παλινωδίες καθώς παρά τις συζητήσεις που είχαν γίνει την περασμένη άνοιξη, κάποια στιγμή φάνηκε ότι αυτή η επιστροφή δεν θα δρομολογούταν. Ο Σωκράτης Διούδης ήταν έτοιμος να υπογράψει στη ΑΕΛ αλλά την τελευταία στιγμή ακύρωσε τη συμφωνία καθώς δέχθηκε την επίσημη πρόταση από τον Άρη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, στο ίδιο διάστημα δέχθηκε πρόταση από ομάδα του Ιράν η οποία του πρόσφερε ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, αλλά δεν μπήκε καν σε διαδικασία εξέτασης αυτής της προοπτικής.

Το μυαλό του ήταν στην επιστροφή του στους «κίτρινους» κι αυτό έγινε με τη σημερινή παρουσία του στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου στην πρώτη προπόνηση αλλά και γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες του. Βέβαια, με αρκετούς εξ’ αυτών, ούτως ή άλλως, γνωριζόταν, πέραν του Γιάννη Γιαννιώτα με τον οποίον υπήρξαν συμπαίκτες στον Άρη.