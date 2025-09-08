Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γάλλου εξτρέμ Μπένι Ενκολόλο με μεταγραφή από την Κλουζ.

Όπως αναμενόταν, ο Μπένι Ενκολόλο είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού. Τα Καναρίνια ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του Γάλλου μεσοεπιθετικού από την Κλουζ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο.

Πρόκειται για 28χρονο, ύψους 1.86μ. αριστεροπόδαρο δεξιό εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να παίξει τόσο αριστερά, όσο και πίσω από τον φορ. Είναι Γάλλος, με ρίζες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Προέρχεται από «γεμάτη» χρονιά με 6 γκολ και 7 ασίστ σε 38 εμφανίσεις με την Κλουζ, ενώ την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 13 εμφανίσεις με δυο ασίστ.

Μετά τον Ενκολόλο ο Παναιτωλικός αναμένεται να ανακοινώσει και την απόκτηση του διεθνή Βολιβιανού μεσοεπιεθτικού, Τζέισον Τσούρα. Από εκεί και πέρα μετά από αυτές τις δυο προσθήκες οι Αγρινιώτες αναμένεται να κλείσουν τις κινήσεις του με χαφ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η ομάδα μας απέκτησε από την CFR Cluj της Ρουμανίας τον Μπένι Ενκολόλο (Béni Nkololo), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τον Παναιτωλικό.

Έχει καταγωγή από το Κονγκό και γεννήθηκε στη Γαλλία τις 06.11.1996. Αγωνίστηκε σε Brest B, Avranches, Tours FC, SC Lyon, Concarneau, Central Coast, Al-Orobah και τον τελευταίο χρόνο στην CFR Cluj (56 συμμετοχές, 6 γκολ, 9 ασίστ) από την οποία τον αποκτάει η ομάδα μας.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 11.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».