Η ΑΕΚ έδωσε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στα Σπάτα με τον ΠΑΣ Γιάννινα επικρατώντας με 2-0. Αγωνίστηκε για πρώτη φορά ο Γκρούγιτς, σκόρερ των δύο τερμάτων οι Μαρσιάλ και Καλοσκάμης.

Η περίοδος των Εθνικών ομάδων που διανύουμε έχει περιορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων παικτών για τον Μάρκο Νίκολιτς στα Σπάτα καθώς συνολικά δέκα διεθνείς λείπουν αυτό το διάστημα από τις προπονήσεις της ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά ο Σέρβος τεχνικός θέλησε να δώσει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα προκειμένου οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές να πάρουν χρόνο συμμετοχής.

Το φιλικό ήταν καθαρά προπονητικού χαρακτήρα με δύο ημίχρονα διάρκειας 35 λεπτών και έλαβε χώρα κεκλεισμένων των θυρών στα Σπάτα, με την ΑΕΚ να επικρατεί με 2-0. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, σκόρερ των δύο κιτρινόμαυρων τερμάτων ήταν ο Μαρσιάλ και ο Καλοσκάμης, με τον δεύτερο, όπως είναι γνωστό, να έχει επιστρέψει στις προπονήσεις έπειτα από το κάταγμα που είχε υποστεί στην κλείδα κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Στο φιλικό αγωνίστηκε και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που του δόθηκε για να ανεβάσει κι άλλο ρυθμούς, έχοντας μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων από την Παρασκευή όταν και οι κιτρινόμαυροι έπιασαν ξανά δουλειά μετά το ρεπό λίγων ημερών που τους είχε δοθεί. Ήταν το ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Σέρβο χαφ, ο οποίος στοχεύει να είναι το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Νίκολιτς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ ξεκίνησε με τους Μπρινιόλι στο τέρμα, Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί, Κοσίδη στην άμυνα, Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Πένραϊς και Κουτέσα στις δύο πλευρές και τον Καλοσκάμη πίσω από τον προωθημένο Μαρσιάλ, ενώ χρόνο συμμετοχής πήραν παίκτες από την Κ19.

Παραχωρήθηκαν τέσσερις παίκτες από την περσινή ΑΕΚ Β'

Η ΑΕΚ παράλληλα βρήκε λύση με τέσσερις παίκτες από την περσινή ΑΕΚ Β', η οποία πλέον δεν υφίσταται μετά τον υποβιβασμό της. Δύο ποδοσφαιριστές παραχωρήθηκαν στον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Σελιμάι να υπογράφει ως ελεύθερος (η Ένωση κράτησε ποσοστό μεταπώλησης) και τον Κοντονίκο να πηγαίνει με τη μορφή δανεισμού.

Επίσης ο Παρράς θα συνεχίσει στη σλοβενική Ντομζάλε, όπου υπέγραψε ως ελεύθερος, με την ΑΕΚ να κρατάει ποσοστό μεταπώλησης, ενώ ο Κοντορουχάς με την ίδια συμφωνία θα συνεχίσει στην κυπριακή ΑΣΙ Λύσης.