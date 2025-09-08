Ατρόμητος και Άρης συμφώνησαν να γίνει το ματς με κόσμο και των δύο, αρνήθηκε η αστυνομία

Ο Άρης τα βρήκε με τον Ατρόμητο για να γίνει το μεταξύ τους παιχνίδι στο Περιστέρι με κόσμο και από τις δύο ομάδες, όμως η αστυνομία δεν έδωσε την συγκατάθεσή της.

Ατρόμητος και Άρης τίθενται αντίπαλοι στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague το Σάββατο (13/09-20:00) και πρόθεσή τους ήταν το παιχνίδι αυτό να γίνει με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων.

Παρ' ότι τα δύο κλαμπ συζήτησαν μεταξύ τους και τα βρήκαν για το θέμα των εισιτηρίων, στην σημερινή σύσκεψη ασφαλείας που έγινε για τον αγώνα αυτό, η αστυνομία δεν έδωσε την συγκατάθεσή της για να διεξαχθεί το ματς υπό τις συνθήκες αυτές.

Η αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Αττικής απαγόρευσε τόσο την οργανωμένη όσο και την μεμονωμένη μετακίνηση φίλων του Άρη για τον αγώνα, παρ' ότι οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει να δοθεί στον κόσμο των «κιτρίνων» ολόκληρη η θύρα 1, όπως συνέβη και πέρυσι στο αντίστοιχο παιχνίδι, χωρίς να προκληθεί κάποιο πρόβλημα.

Την οριστική απόφαση για το θέμα αυτό καλείται να πάρει τώρα ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης.