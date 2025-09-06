Ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης του έμψυχου δυναμικού αλλά και της αγωνιστικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών παράλληλα όμως βλέπει με τον Ρούμπεν Ρέγες τις επιλογές που έχει από την αγορά έχοντας εστιάσει στην αριστερή πλευρά της επίθεσης.

Ο Άρης έχει στη διάθεσή του περιθώριο λίγων ημερών για να ενισχυθεί στις θέσεις που «πονάει». Μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου μπορεί να αποκτήσει ποδοσφαιριστή ο οποίος αυτή τη στιγμή ανήκει σε άλλη ομάδα ενώ το διάστημα 13-26 Σεπτεμβρίου αφορά μόνο τους ελεύθερους παίκτες. Οι «κίτρινοι» παραμένουν στην αγορά αναζητώντας αριστερό ακραίο επιθετικό καθώς δεν καρποφόρησαν περιπτώσεις παικτών με τους οποίους βρέθηκαν σε επαφές στο προηγούμενο διάστημα.

Δεν έχουν αλλάξει επίσης οι αγορές στις οποίες έχουν εστιάσει καθώς εκτός της Ιβηρικής Χερσονήσου αλλά και της Αγγλίας, το βλέμμα τους είναι και στη Λατινική Αμερική εκτιμώντας ότι η προσθήκη αριστερού winger είναι αναγκαία, ειδικά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κάρλες Πέρεθ ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα 4-6 εβδομάδων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι διαδοχικές οι επαφές του Μανόλο Χιμένεθ με τον Ρούμπεν Ρέγες. Ο Ισπανός προπονητής έχει αποκτήσει εικόνα από την ομάδα, «τσέκαρε» επίσης την κατάσταση των ποδοσφαιριστών κι έχοντας μια πρώτη εικόνα, είναι σε συζητήσεις με τον συμπατριώτη του τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ Άρης.