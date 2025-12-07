Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε αλλαγές στην 11αδα του Άρη για το ντέρμπι (19:30) με τον ΠΑΟΚ καθώς ο Λορέν Μορόν είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ισπανός προπονητής αποφάσισε τη συνύπαρξη των Μόντσου-Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Κώστας Γαλανόπουλος θα έχει ρόλο επιτελικού μέσου ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν θα κινηθεί περισσότερο στα άκρα έχοντας απέναντί του τον Κάρλερ Πέρεθ. Σε αντίθεση με τον αγώνα του Κυπέλλου, ο Λορέν Μορόν είναι στο αρχικό σχήμα και στην κορυφή της επίθεσης.

Εκτός αποστολής είναι ο Φαμπιάνο Λέισμαν ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον προσαγωγό κι έτσι δεν άλλαξε τίποτε στο κέντρο της άμυνας με τους Ροζ-Άλβαρο ενώ στα αμυντικά άκρα θα αγωνιστούν οι Τεχέρο-Φαντιγκά. Ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε κάτω από την εστία.