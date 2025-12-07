Άρης: Με Μορόν η 11αδα – Εκτός αποστολής ο Φαμπιάνο
Ο Ισπανός προπονητής αποφάσισε τη συνύπαρξη των Μόντσου-Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Κώστας Γαλανόπουλος θα έχει ρόλο επιτελικού μέσου ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν θα κινηθεί περισσότερο στα άκρα έχοντας απέναντί του τον Κάρλερ Πέρεθ. Σε αντίθεση με τον αγώνα του Κυπέλλου, ο Λορέν Μορόν είναι στο αρχικό σχήμα και στην κορυφή της επίθεσης.
Εκτός αποστολής είναι ο Φαμπιάνο Λέισμαν ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον προσαγωγό κι έτσι δεν άλλαξε τίποτε στο κέντρο της άμυνας με τους Ροζ-Άλβαρο ενώ στα αμυντικά άκρα θα αγωνιστούν οι Τεχέρο-Φαντιγκά. Ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε κάτω από την εστία.
