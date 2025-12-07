Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (7/12) ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Μετά την -ισόπαλη- μάχη τους στο Κύπελλο Ελλάδος, ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται απόψε (7/12) και στο πρωτάθλημα.

Οι δυο ομάδες μεταφέρονται στην Τούμπα για το παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για αμφότερες.

Η σέντρα θα γίνει στις 19:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.