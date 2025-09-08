Η ώρα και η μέρα που είναι πιο πιθανό να διεξαχθεί το Κηφισιά - Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και τι ισχύει με τα εισιτήρια του ματς.

Μπορεί η οριστική απόφαση για το πότε και που θα διεξαχθεί το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό να «κλειδώσει» την Τρίτη (09/09) στο Δ.Σ. της Λίγκας, που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, ωστόσο υπάρχει μία βάση γαι τον προγραμμτιασμό του ματς.

Είχατε ήδη ενημερωθεί από το Gazzetta πως το πιθανότερο σενάριο είναι το ματς να γίνει στην Λάρισα και το «AEL Novibet Arena», έπειτα από πρόταση του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, το οποίο είναι διαθέσιμο, αφού η ΑΕΛ Novibet παίζει στην Τρίπολη την Κυριακή (14/09-18:00).

Όσον αφορά την ημέρα και την ώρα, με τα υπάρχοντα δεδομένα, το επικτρατέστερο ενδεχόμενο είναι ο αγώνας να γίνει την ερχόμενη Κυριακή (14/09) στις 18:00, χωρίς όμως να έχει «τελειώσει». Όπως προκύπτει αυτή θα είναι η βάση που θα τεθεί στο τραπέζι στο Δ.Σ. της Λίγκας την Τρίτη (09/09).

Αξιοσημείωτο πως τηλεοπτικός πάροχος της Κηφισιάς είναι η Cosmote TV και την ίδια μέρα και ώρα από τη Nova θα μεταδοθεί το Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet. Όπως είναι γνωστό οι δυο πλατφόρμες συνηθίζουν να βάζουν ματς ίδιες ώρες.

Υπενθυμίζουμε πως όλο αυτό το ζήτημα έχει προκληθεί, επειδή η Κηφισιά δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει μία μόνιμη έδρα για τη σεζόν της επανόδου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως πως έχετε διαβάσει στο Gazzetta υπάρχει συμφωνία με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου για την παραχώρηση του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δώσει καν απάντηση σε τρεις επίσημες κρούσεις!

Από εκεί και πέρα την Τρίτη, μετά τον ορισμό του ματς, θα κριθεί εάν θα εκδοθούν εισιτήρια από πλευράς Κηφισιάς ή το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.