Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (8/9) στο Gazzetta

Η πρόκριση στους «8» του Eurobasket και το το σημερινό ματς για την Εθνική μας κόντρα στη Δανία κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου.

Sportday: Υπογραφή θεού! Απίστευτος και πάλι ο Γιάννης με 37 πόντους. Τίποτα σαν το μουντιάλ.

Livesport: «Καθαρίζει» τα φαβορί. Ελλάδα-Δανία 21:45 (ALPHA,NS START). Σήκωσε το Γιάνναρε!

Φως των σπορ: Τρώει σίδερα η Εθνική! Χρυσή ευκαιρία με τη Δανία για την Εθνική Ελλάδος.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Ξυράφι! Ποιος είναι ο Σίλκοτ! Τι τους έκανε ο παγκόσμιος Γιάννης! Στους «8» του Eurobasket με τη Λιθουανία.

Ώρα των σπορ: Γιάννης θεός την οδηγεί! Τεστ με ΠΑΣ σήμερα στα Σπάτα. Δύσκολη αποστολή για την Εθνική μας σήμερα απέναντι στη Δανία (21:45).