Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (8/9) στο Gazzetta
Sportday: Υπογραφή θεού! Απίστευτος και πάλι ο Γιάννης με 37 πόντους. Τίποτα σαν το μουντιάλ.
Livesport: «Καθαρίζει» τα φαβορί. Ελλάδα-Δανία 21:45 (ALPHA,NS START). Σήκωσε το Γιάνναρε!
Φως των σπορ: Τρώει σίδερα η Εθνική! Χρυσή ευκαιρία με τη Δανία για την Εθνική Ελλάδος.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Ξυράφι! Ποιος είναι ο Σίλκοτ! Τι τους έκανε ο παγκόσμιος Γιάννης! Στους «8» του Eurobasket με τη Λιθουανία.
Ώρα των σπορ: Γιάννης θεός την οδηγεί! Τεστ με ΠΑΣ σήμερα στα Σπάτα. Δύσκολη αποστολή για την Εθνική μας σήμερα απέναντι στη Δανία (21:45).
