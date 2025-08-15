Ο Κέβιν Ζενόν υπήρξε μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, που πλέον έχει στραφεί ξανά στον Σαντίνο Αντίνο, μόνο που στην Αργεντινή κρατούν ανοιχτό το θέμα αυτό.

Ο διεθνής εξτρέμ της Μπόκα Τζούνιορς, Κέβιν Ζενόν, συνιστά μία περίπτωση παίκτη που ήθελε πολύ να πιάσει Λιμάνι αλλά η πρόταση του Ολυμπιακού δεν κάλυψε την ομάδα του. Από τη στιγμή που δεν έβγαινε άκρη ο Ολυμπιακός στράφηκε εκ νέου στον Σαντίνο Αντίνο για να τον κλείσει.

Παρόλα αυτά ο δημοσιογράφος Ντιέγκο Μονρόιγκ προανήγγειλε ότι θα έρθει νέα κρούση του Ολυμπιακού για τον εξτρέμ Ζενόν και έκανε λόγο για κρίσιμα 24ωρα αλλά και για επαφές που γίνονται ξανά. Η Μπόκα φέρεται να ζητά περίπου 10 εκατ. για τον παίκτη της.

Ο 24χρονος Κέβιν Ζενόν, που δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, έχει 72 αγώνες στη Μπόκα με 10 γκολ και 7 ασίστ και στην Ουνιόν είχε 113 αγώνες με 6 γκολ και 10 ασίστ. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε πάντως σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Αντίνο είναι ένα κλικ πιο μπροστά από την περίπτωση του Ζενόν και έχει πιθανότητες να κλείσει.