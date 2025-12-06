Ο Ιρανός διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, Μέχντι Ταρέμι, έχει θέσει υποψηφιότητα για βασικός στον αγώνα με τον ΟΦΗ το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Μέχντι Ταρέμι είναι ένα από τα πρόσωπα που είναι υποψήφια για τη στελέχωση της αρχικής 11άδας του Ολυμπιακού απέναντι στον ΟΦΗ το απόγευμα του Σαββάτου στο ματς του Καραϊσκάκη για τη Stoiximan Super League 1. Ο Ιρανός επιθετικός είχε βρει δίχτυα στο ματς με την Ελλάδα Σύρου και γενικά έχει παρουσιάσει εξαιρετικά δείγματα γραφής σε επίπεδο σκοραρίσματος έχοντας 10 γκολ σε 14 συμμετοχές.

Ως προς την 11άδα ο Τζολάκης είναι ο παίκτης που θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια ενώ φαβορί για την άμυνα είναι οι Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ροντινέι. Για το κέντρο ο Έσε με τον Μουζακίτη έχουν τον πρώτο λόγο και για τη γραμμή κρούσης οι Ταρέμι (για τη θέση πίσω από τον φορ), Ζέλσον Μαρτίνς, Γιαζίτζι και Ελ Καμπί.



Θυμίζουμε στην αποστολή των Πειραιωτών είναι οι: Μπιανκόν, Μπότης, Ποντένσε, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Καμπί, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ορτέγα, Πιρόλα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Τζολάκης και Τσικίνιο.