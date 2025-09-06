Ο Λεβαδειακός και ο Πανιώνιος έμειναν στο 0-0 σε φιλικό αγώνα.

Ο Λεβαδειακός και ο Πανιώνιος εκμεταλλεύτηκαν το διάστημα της διακοπής κι έδωσαν φιλικό αγώνα στην πόλη της Βοιωτίας.

Για τους φιλοξενούμενους που έδειξαν καλή εικόνα, στο 11' έχασε ευκαιρία να σκοράρει ο Στούπης και στο 40' αστόχησε ο Κολοβός. Ο Λεβαδειακός επίσης είχε δύο καλές στιγμές στο ματς με τους Παλάσιος και Βέρμπιτς.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν (46’ Ανακερ), Βήχος (46’ Μανθάτης), Τσιβελεκίδης, Λιάγκας (46′ Πλέγας), Φίλων (59’ Αμπου Χάνα), Τσάπρας (87’ Χαβαλές), Λαμαράνα (70’ Κασέμι), Βέρμπιτς (46’ Βέρρης), Συμελίδης (80’ Πούλος), Παλάσιος (62’ Οζμπολτ), Πεντρόζο (70’ Τζεμπελίκος).

Πανιώνιος: Γιαννακόπουλος (68' Σγουρής), Βενάρδος (46' Τσαντήλας), Γιένσεν (60' Αυλωνίτης), Ζούλιας, Σαραμαντάς (60' Κιάκος), Μπεχαράνο (60' Τσέργας), Στούπης, Παπαγεωργίου, Κολοβός, Φαν Ντερ Βάτερ (68' Μπαϊραμίδης), Βοΐλης (60' Μωραΐτης).