Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η Μπεσίκτας έκανε κρούση στον Ολυμπιακό για τον Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι είναι ένας σπουδαίος Τούρκος ποδοσφαιριστής και φυσικά στην πατρίδα του δεν περνάει απαρατήρητος.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τον Ολυμπιακό, στάθηκε άτυχος την περασμένη σεζόν, όταν και υπέστη ρήξη χιαστού. Έχει επανέλθει, βέβαια, στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα ήταν κομβικός και ουσιαστικά έκρινε το ματς υπέρ των Πειραιωτών, αλλά ο ίδιος έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Εκεί φαίνεται ότι στηρίζονται οι Τούρκοι και καλοβλέπουν τον Γιαζίτσι. Μετά τα σενάρια για την Τράμπζονσπορ, λοιπόν, υπάρχουν αναφορές και για τη Μπεσίκτας, η οποία ξεκίνησε άσχημα τη σεζόν και προχώρησε στην απόλυση του Σόλσκιερ. «Η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Γιαζίτσι», αναφέρεται στα τουρκικά ΜΜΕ για τον αριστεροπόδαρο παίκτη, που μέχρι στιγμής έχει 3 ματς κι ένα γκολ με τους ερυθρόλευκους.