Ολυμπιακός: Ο «άλλος» Καρέτσας και οι Λευκορώσοι της Καϊράτ!

Ο Κ. Νικολακόπουος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας.

Πραγματικά έχει μπει πολύ δυναμικά στην Εθνική μας ομάδα ο Καρέτσας. Το παιδί αυτό ήδη καταγράφει δύο γκολ και μία ασίστ στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του με την γαλανόλευκη. Μολονότι δε είναι ακόμη νωρίς, έχεις την αίσθηση ότι η Ελλάδα του ταιριάζει!

Μία ματιά μάλιστα στα στατιστικά του στην ομάδα του, την Γκενκ, μάλλον δυναμώνει αυτή την αίσθηση! Γιατί σε συλλογικό επίπεδο δεν έχει φοβερά και τρομερά στατιστικά. Για παράδειγμα στη φετινή σεζόν σε εφτά παιχνίδια με τη βελγική ομάδα έχει μηδέν γκολ και μία ασίστ. Την περασμένη σεζόν είχε στις 10 αγωνιστικές των πλέϊ οφ του βελγικού πρωταθλήματος ένα γκολ και μηδέν ασίστ. Ακόμη και στις 30 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος είχε στο ενεργητικό του δύο γκολ και δύο ασίστ. Κάπως έτσι, σε ένα σύνολο 50 συμμετοχών (εκ των οποίων οι περισσότερες σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας) έχει με την Γκενκ τρία γκολ κι έξι ασίστ (εκ των οποίων οι δύο σε ματς Κυπέλλου).

Δεν λέω ότι είναι άσχημα νούμερα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι εντυπωσιάζουν κιόλας οι αριθμοί του, όταν μιλάμε για καθαρά επιθετικογενή παίκτη. Αντίθετα με την Ελλάδα ο 18χρονος (σε δύο μήνες τα κλείνει) άσος είναι σούπερ, είναι «άλλος» παίκτης σε νούμερα, έστω με την συνθήκη ότι ακόμη δεν έχει πολλούς αγώνες για πιο ασφαλή συμπεράσματα. Νομίζω ότι ο Καρέτσας πρέπει να το σκεφτεί και να έρθει να παίξει στον Ολυμπιακό! Εδώ «κολλάει» καλύτερα απ΄ ότι στο Βέλγιο!

Τέλος πάντων, η Εθνική μας ήταν εντυπωσιακή και χθες, λες και συνέχισε από το 3-0 στην Σκωτία κι από τις φιλικές τεσσάρες με την Σλοβακία (4-0) και τη Βουλγαρία (4-0). Όταν έχεις σε τέσσερα σερί παιχνίδια τέσσερις νίκες με γκολ 16-2, δεν μπορεί παρά να είσαι μια χαρά.

Απλά γνώμη μου είναι να είμαστε ακόμη πιο…ήρεμοι και να περιμένουμε και τα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Ας σκεφτούμε ότι χθες άλλες τέσσερις Εθνικές είχαν συντριπτικά σκορ, όπως η Ελλάδα. Βλέπε Ιταλία-Εσθονία 5-0, Μολδαβία-Ισραήλ 0-4, Ισλανδία-Αζερμπαϊτζάν 5-0, Ελβετία-Κόσοβο 5-0. Μπορούμε μάλιστα να παρατηρήσουμε ότι σχεδόν όλες οι ομάδες που συνετρίβησαν ήταν οι μικρές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μαζί κι η Λευκορωσία…

Παρεμπιπτόντως, στην αρχική ενδεκάδα της Λευκορωσίας χθες είδαμε δύο βασικούς παίκτες της Καϊράτ, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ένας ήταν ο αρχηγός, ο 38χρονος (!) κεντρικός αμυντικός Μαρτίνοβιτς, ένας πανύψηλος (1μ92) στόπερ που είχε παίξει 11 χρόνια σε υψηλό επίπεδο, στην ρώσικη Κράσνονταρ και χθες έγινε αλλαγή στο 54’ λόγω τραυματισμού.

Και δεύτερος ήταν ο έξω δεξιά Γκρομίκο, που έγινε αλλαγή στο 67’.

Είναι κάτι τέτοιες «λεπτομέρειες», που σε κάνουν να λες, τι σόϊ ομάδα μπορεί να είναι αυτή η Καϊράτ. Όμως, η μεγάλη εικόνα λέει ότι η περσινή πρωταθλήτρια Καζακστάν και φετινή (συμ)πρωτοπόρος του πρωταθλήματος μόλις πριν λίγες ημέρες απέκλεισε την μόνιμη πρωταθλήτρια Σκωτίας Σέλτικ, με χρηματιστηριακή αξία 25 εκ. Ευρώ παραπάνω από τον Ολυμπιακό.

Άσχετο: Έχει έναν πιτσιρικά κεντρικό χαφ ο Ολυμπιακός στην Κ19, τον Κονσταντίν Πλις. Γεννημένος στην Ελλάδα από Ουκρανούς γονείς. Με τις πληροφορίες να λένε ότι ο 18χρονος αυτός παίκτης συνεχώς βελτιώνεται κι εξελίσσεται. Με συνέπεια να κάνει και προετοιμασία με τη Β ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Πλις λοιπόν κλήθηκε τόσο από την Εθνική ομάδα της Ουκρανίας Κ19, όσο κι από την Εθνική Ελλάδας Κ19! Και επέλεξε την Ουκρανία, μολονότι δεν έχει επισκεφτεί ακόμη ποτέ την πατρίδα των γονιών του.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι φανερό ότι ο Γιοβάνοβιτς προτιμάει τους Έλληνες διεθνείς που παίζουν στο εξωτερικό. Το είδαμε και χθες που στην αρχική ενδεκάδα από το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν μόνο δύο παίκτες, ο Τζολάκης με τον Μπακασέτα.

Έγινε κατανοητό κι από την περίπτωση του Ρέτσου, ο οποίος δεν ήταν καν στην 23άδα κι όπως αποδεικνύεται ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι Νο 4 στην ιεραρχία των στόπερ, πίσω από τους Μαυροπάνο, Κουλιεράκη, αλλά και από τον Χατζηδιάκο της Κοπεγχάγης. Από τον Ολυμπιακό αυτός που πήρε κάποιο χρόνο ήταν ο Μουζακίτης, μπαίνοντας στο 62ο λεπτό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τον Ελ Κααμπί, που σκόραρε χθες βράδυ με το Μαρόκο, με την ομάδα του να προκρίνεται ήδη στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

https://x.com/Lorenz_KO/status /1964061302399115363