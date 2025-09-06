Ο ΠΑΟΚ έστειλε το δικό του μήνυμα για τη Νέα Τούμπα, με αφορμή τη συμπλήρωση 66 ετών της ιστορικής του έδρας.

Η Νέα Τούμπα είναι το έργο πνοής του ΠΑΟΚ.

Αυτό που θα τον οδηγήσει και στο μέλλον. Το τελευταίο διάστημα ο μεγαλομέτοχος Ιβάν Σαββίδης και οι συνεργάτες του τρέχουν το πρότζεκτ, ενώ έχει εμφανιστεί και ο Τέλης Μυστακίδης. Η ανέγερση της Νέας Τούμπας είναι στο επίκεντρο, τη στιγμή που η ιστορική έδρα του Δικεφάλου έκλεισε 66 χρόνια ζωής. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λοιπόν, έστειλε το δικό της μήνυμα. Προς κάθε αποδέκτη...

O μύθος της Τούμπας, το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου, κλείνει σήμερα 66 χρόνια...



Ήρθε η ώρα το σπίτι μας να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η ψυχή του.



Η Νεα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει..#PAOK #OurWay #Toumba pic.twitter.com/SBrByuXT7x September 6, 2025

Ρεκόρ εισιτηρίων στο γήπεδο της Τούμπας

45.252 στον αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0–0 (Α' Εθνική 1976–77) στις 19 Δεκεμβρίου 1976.

45.200 στον αγώνα ΠΑΟΚ - Μπαρτσελόνα 1–0 (κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1975–76) στις 16 Σεπτεμβρίου 1975.

45.147 στον αγώνα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2–1 (Α' Εθνική 1976–77) στις 5 Δεκεμβρίου 1976.

45.010 στον αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1–0 (Α' Εθνική 1975–76) στις 2 Μαΐου 1976.