ΠΑΟΚ: «Η Νέα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει»
Η Νέα Τούμπα είναι το έργο πνοής του ΠΑΟΚ.
Αυτό που θα τον οδηγήσει και στο μέλλον. Το τελευταίο διάστημα ο μεγαλομέτοχος Ιβάν Σαββίδης και οι συνεργάτες του τρέχουν το πρότζεκτ, ενώ έχει εμφανιστεί και ο Τέλης Μυστακίδης. Η ανέγερση της Νέας Τούμπας είναι στο επίκεντρο, τη στιγμή που η ιστορική έδρα του Δικεφάλου έκλεισε 66 χρόνια ζωής. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λοιπόν, έστειλε το δικό της μήνυμα. Προς κάθε αποδέκτη...
«O μύθος της Τούμπας, το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου, κλείνει σήμερα 66 χρόνια...
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ, μεταγραφές: Ανακοίνωσε τον Πάβελ Απιατσιόνακ
Ήρθε η ώρα το σπίτι μας να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η ψυχή του.
Η Νεα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει...».
O μύθος της Τούμπας, το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου, κλείνει σήμερα 66 χρόνια...
Ήρθε η ώρα το σπίτι μας να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η ψυχή του.
Η Νεα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει..#PAOK #OurWay #Toumba pic.twitter.com/SBrByuXT7x— PAOK FC (@PAOK_FC) September 6, 2025
Ρεκόρ εισιτηρίων στο γήπεδο της Τούμπας
45.252 στον αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0–0 (Α' Εθνική 1976–77) στις 19 Δεκεμβρίου 1976.
45.200 στον αγώνα ΠΑΟΚ - Μπαρτσελόνα 1–0 (κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1975–76) στις 16 Σεπτεμβρίου 1975.
45.147 στον αγώνα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2–1 (Α' Εθνική 1976–77) στις 5 Δεκεμβρίου 1976.
45.010 στον αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1–0 (Α' Εθνική 1975–76) στις 2 Μαΐου 1976.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.