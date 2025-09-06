Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάβελ Απιατσιόνακ, με τον Λευκορώσο να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο Λευκορώσος Πάβελ Απιατσιόνακ αποτελεί πλέον μέρος του ρόστερ του ΠΑΟΚ, με τον 18χρονο να υπογράφει συμβόλαιο στον Δικέφαλο του Βορρά για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού οπισθοφύλακα με ένα βίντεο που του αφιέρωσε κι ένα σύντομο βιογραφικό για τη μέχρι τώρα ποδοσφαιρική του πορεία.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Με το βλέμμα στο μέλλον. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Λευκορώσου αμυντικού Πάβελ Απιατσιόνακ από τη Ντιναμό Μινσκ. Ο Απιατσιόνακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 15.

Γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2007 στο Μποροβλιάνι της Λευκορωσίας, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις Ακαδημίες της Ντιναμό Μινσκ κι έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία έχει προλάβει να καταγράψει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.

Είναι διεθνής σε όλες τις μικρές Εθνικές της Λευκορωσίας, ενώ έχει κληθεί και στην Ανδρών.

Καλώς ήρθες, Πάβελ!»



