Λεβαδειακός: Παρελθόν ο Γκαραβέλης

Σωτήρης Μυκονίου
Λεβαδειακός, Γκαραβέλης

Ο Λεβαδειακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Θανάση Γκαραβέλη.

Ο Θανάσης Γκαραβέλης αποτελεί παρελθόν για τον Λεβαδειακό.

Η ομάδα της Βοιωτίας ανακοίνωσε ότι λύθηκε σήμερα η συνεργασία της με τον 33χρονο (6/8/92) τερματοφύλακα, ο οποίος έμεινε σχεδόν έναν χρόνο στον σύλλογο και κατέγραψε 18 συμμετοχές.

Ο Γκαραβέλης πριν τον Λεβαδειακό αγωνίστηκε σε Λαμία, Νίκη Βόλου, Παναιγιάλειο, Πανθρακικό, Ξάνθη, Βόλο.

Στην ανακοίνωση του Λεβαδειακού για το διαζύγιο με τον έμπειρο γκολκίπερ αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Θανάση Γκαραβέλη.

 

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο».

@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Μητσάκος
     

