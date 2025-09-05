Ζέκα για Ιωαννίδη:«Θα κάνει όνομα στην Πορτογαλία, θα ταιριάξει καλά στο σύστημα της Σπόρτινγκ»

Ο Κάρλος Ζέκα μίλησε σε πορτογαλική ιστοσελίδα για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ

Η πορτογαλική «Ojogo» ζήτησε από τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού, Κάρλος Ζέκα να μιλήσει για την μετακίνηση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας, όπως είχε κάνει εκείνος και για τον Γιώργο Βαγιαννίδη σε άλλο μέσο της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου.

Ο Ελληνοπορτογάλος μέσος μίλησε αρχικά για τα βασικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Έλληνα επιθετικού, εξήγησε πως είναι διαφορετικός παίκτης από τον Χάρντερ, που έφυγε από την ομάδα και πως μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα αλλά και τι πήγε στραβά με την περσινή σεζόν του.

Τέλος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα διαπρέψει στην Πορτογαλία ενώ τόνισε πως η προσαρμογή του δεν θα είναι πρόβλημα για κείνον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κάρλος Ζέκα

Για τα χαρακτηριστικά του:



«Είναι ένας τεχνικός, γρήγορος παίκτης που απολαμβάνει να συνδέεται με τους συμπαίκτες του. Είναι εξίσου ικανός στο να βρίσκει την μπάλα στο χώρο όσο και στα πόδια του. Η τεχνική, η δύναμη και η ταχύτητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του και, ως εκ τούτου, θα ταιριάξει πολύ καλά με το σύστημα της Σπόρτινγκ...

Για το αν μοιάζει με τον Χάρντερ:

«Είναι πολύ διαφορετικοί επιθετικοί. Ο Χάρντερ είναι ένας παίκτης που βασίζεται περισσότερο στη δύναμη, προσπαθώντας πάντα να τελειώνει τις φάσεις, ακόμα και με σουτ εκτός περιοχής. Δεν είναι τόσο επιδραστικός όσο ο Ιωαννίδης. αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ τους... Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια θέση διαφορετική από τον σέντερ φορ, να βγαίνει περισσότερο στην αριστερή πλευρά, ως ψεύτικο εννιάρι. Μπορεί να παίξει συνδυαστικό παιχνίδι, είναι πολύ έξυπνος και έχει πολλή ποιότητα.

Για την περσινή σεζόν του:

«Πέρυσι, ξεκίνησε τη σεζόν με τραυματισμό στον ώμο και έχασε την προετοιμασία. Τα πράγματα δεν πήγαιναν και τόσο καλά για την ομάδα, και τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν μόνο με την άφιξη του Ρούι Βιτόρια. Η ομάδα, και αυτός επίσης, βελτιώθηκαν. Νομίζω ότι ήταν μια ασυνήθιστη σεζόν που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε παίκτη. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελε. Ήθελε πραγματικά να γίνει πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αρκετοί παράγοντες συνέβαλαν σε μια λιγότερο από καλή σεζόν σε προσωπικό επίπεδο».

Για το πως θα τα πάει στην Πορτογαλία:

«Νομίζω ότι θα καταφέρει να κάνει όνομα. Έχει σπουδαία προσωπικότητα και ταλέντο και θα καθιερωθεί. Χρειάζεται λίγο χρόνο, αλλά θα είναι επιτυχημένος».

Για το πως είναι σαν άνθρωπος:

«Είναι ένας χαρούμενος παίκτης και κάνει γρήγορα φίλους. Είναι ανοιχτός άνθρωπος, οπότε σίγουρα δεν θα αποτελέσει πρόβλημα εκεί. Από όσα έχω δει από την ομάδα της Σπόρτινγκ, πιστεύω ότι θα τον καλωσορίσουν και θα είναι εύκολο να ενσωματωθεί. Μιλάει καλά αγγλικά και μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία, και θα έχει επίσης έναν πρώην συμπαίκτη Έλληνα (Βαγιαννίδη) στην ομάδα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα».