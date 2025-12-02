«Εκτός και με την Μπενφίκα ο Ιωαννίδης - Συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις»

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με την Μπενφίκα, γιατί συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στο γόνατο, αναφέρουν τα πορτογαλικά μέσα.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας «A BOLA», ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Primeira Liga, ανάμεσα στην Σπόρτινγκ και την Μπενφίκα, καθώς δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του.

Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε στον αγώνα εναντίον της Σάντα Κλάρα στις 8 Νοεμβρίου, όταν υπέστη κάκωση συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Ο εκτιμώμενος χρόνος ανάρρωσης ήταν αρχικά μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις να ισχυρίζονταν πως θα μπορούσε να είναι έτοιμος για την σημαντική αναμέτρηση της Παρασκευής στο «Ντα Λουζ».

Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη δυνατό και έτσι ο 25χρόνος διεθνής δεν θα είναι στην διάθεση του Ρούι Μπόρζες, με τον Πορτογάλο τεχνικό να δηλώνει την περασμένη Κυριακή (30/11), μετά την λήξη του παιχνιδιού κόντρα στην Εστρέλα Ντε Αμαδόρα ότι: «Είναι πολύ δύσκολο να έχει επανέλθει πλήρως και να αγωνιστεί κόντρα στην Μπενφίκα».