Λύθηκε το συμβόλαιο του Πολέτο με την Κηφισιά, συνεχίζει σε ομάδα της Superleague 2

Κηφισιά, μεταγραφές: Λύθηκε το συμβόλαιο του Πολέτο, συνεχίζει σε ομάδα της Superleague 2

Ο Λούκας Πολέτο έλυσε το συμβόλαίο του με την Κηφισιά και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Λούκας Πολέτο. Ο 30χρονος Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ, που ήρθε στην ομάδα των βορείων προαστίων τον χειμώνα, όταν εκείνη πλήρωσε 100 χιλ. ευρώ στην Παναχαϊκή για να τον κάνει δικό της, έλυσε το συμβόλαιό του με την Κηφισιά.

Την περασμένη σεζόν έκανε 14 εμφανίσεις με την φανέλα των Πατρινών έχοντας τρία γκολ και μία ασίστ και άλλες δέκα με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, με την οποία και κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα.

Μάλιστα, ο Λούκας Πολέτο έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού έχει δώσει τα χέρια με την Αναγέννηση Καρδίτσας, από την οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίαν συντόμως, κάτι για το οποίο σας είχαμε ήδη ενημερώσει.

