Λέτο σε Μπενίτεθ: «Τι ευχαρίστηση που σε ξαναβρίσκω»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε μία ανάρτηση για την συνάντησή του με τον άλλοτε προπονητή του στην Λίβερπουλ στο χθεσινό ματς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό.

Μία από τις εικόνες που κέντρισε το ενδιαφέρον στο χθεσινό παιχνίδι ήταν η συνάντηση του Ράφα Μπενίτεθ με τους Σεμπάστιαν Λέτο και Σωτήρη Κυριάκο, τους οποίους ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού είχε ως παίκτες στην Λίβερπουλ.

Πριν την έναρξη του αγώνα οι τρεις τους σχημάτισαν ένα πηγαδάκι και τα είπαν λίγο μετά από αρκετά χρόνια. Ο Αργεντινός τεχνικός της Κηφισιάς χάρησε ιδιαίτερα στην συνάντηση αυτή, γι' αυτό και την επομένη του ματς έκανε μία ανάρτηση σχετικά το αντάμωμα αυτό.

Ανέβασε μία φωτογραφία που είναι οι τρεις τους και έγραψε: «Mister, τι ευχαρίστηση που σε ξαναβρίσκω».

Υπενθυμίζουμε πως ο Σεμπάστιαν Λέτο είχε σπεύσει να καλωσορίσει τον θρυλικό Ισπανό τεχνικό, όταν ανακοινώθηκε η έλευσή του από τον Παναθηναϊκό κάνοντας ένα σχόλιο στο σχετικό ποστ της πράσινης ΠΑΕ στο Instagram όπου έγραψε: «Καλωσόρισες αφεντικό».