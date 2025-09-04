Όπως διαβάσατε στο Gazzetta ο Γιάννης Νικοπολίδης συνεχίζει την καριέρα του στον Ηρακλή, ως δανεικός από την Κηφισιά.

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την παραχώρηση του Γιάννη Νικοπολίδη στον Ηρακλή με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον 24χρονο τερματοφύλακα να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα που θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Έλληνας γκολκίπερ θα φορέσει τα «κυανόλευκα», με το συμβόλαιό του με την Κηφισιά να παραμένει σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η επιλογή αυτή προέκυψε από την ανάγκη του Ηρακλή να καλύψει άμεσα το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Στέφανου Σολούκου. Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΛ Novibet υπέστη ρήξη χιαστού λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του και θα χάσει όλη τη νέα σεζόν, γεγονός που ανάγκασε τον Γηραιό να κινηθεί για μία αξιόπιστη λύση στα δοκάρια.

Ο Νικοπολίδης, βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Κηφισιά, έχοντας συμμετάσχει τόσο στη Stoiximan Super League της σεζόν 2023-24 όσο και στην επιτυχημένη σεζόν που οδήγησε στην άνοδο με προπονητή τον Σεμπάστιαν Λέτο. Την προηγούμενη χρονιά κατέγραψε 12 συμμετοχές, εκ των οποίων στις μισές κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Με την Κηφισιά να διαθέτει ήδη το δίδυμο Ραμίρεζ - Ξενόπουλου για τη θέση του βασικού και τον νεαρό Ρόμπερτς να καλύπτει τις απαιτήσεις ηλικίας για το Κύπελλο, οι πιθανότητες του Νικοπολίδη για χρόνο συμμετοχής ήταν περιορισμένες. Έτσι, ο δανεισμός στον Ηρακλή μοιάζει ιδανική λύση τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, στην ομάδα των βορείων προαστίων αναμένεται να υπάρξουν κι άλλες αποχωρήσεις, με τον Λούκας Πολέτο να βρίσκεται κοντά στην Αναγέννηση Καρδίτσας.