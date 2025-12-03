Δείτε το μοναδικό γκολ του αγώνα αλλά και τις καλύτερες φάσεις της νίκης του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Κηφισιά με 1-0.

Σε έναν αγώνα με πολλούς αναπληρωματικούς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 1-0 επί της ομάδας της Κηφισιάς έπειτα από εκτέλεση πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα στο 67'. Ο Παναθηναϊκός εφόσον νικήσει στη συνέχεια την Καβάλα θα μπορέσει να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Phase του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας.

