Μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά οι ισχυροί άνδρες των δυο ομάδων, Γιάννης Αλαφούζος και Χρήστος Πρίτσας είχαν τετ α τετ στον αγωνιστικό χώρο.

Η Κηφισιά παρά το ευρύ ροτέισον του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν άκρως ανταγωνιστική στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όμως εν τέλει «λύγισε» από το πέναλτι του Λουτσιάνο Μαϊντάνα, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Τάσος Μπάκασέτας.

Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» έδωσαν το παρών οι διοικητικοί ηγέτες των δυο ομάδων, Γιάννης Αλαφούζος και Χρήστος Πρίτσας, οι οποίοι μετά τον αγώνα βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και είχαν συνομιλία σε άψογο κλίμα.

Τα δυο κλαμπ μπορεί να είχαν... τεταμένη σχέση στην αρχή της σεζόν, λόγω της υπόθεσης του ΟΑΚΑ, όμως αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν, μετά και το μεγάλο deal για τους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη, στη μεγαλύτερη συμφωνία πώλησης που έχει κάνει ποτέ ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός επένδυσε ποσό μεγαλύτερο των τριών εκατομμυρίων ευρώ για να κάνει δικούς του τους δύο Έλληνες επιθετικούς, ενώ η Κηφισιά κράτησε και για τους δύο ποσοστό της τάξης του 30%. Ο Τεττέη θα τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Γενάρη, ενώ με βάση την ισχύουσα συμφωνία ο Παντελίδης θα μετακομίσει στο Κορωπί από το καλοκαίρι.