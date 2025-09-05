Εντός της ημέρας αναμένεται να επικυρωθεί η συμφωνία του Άρη με τον Σωκράτη Διούδη η οποία προβλέπει διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει εδώ και τουλάχιστον δύο εβδομάδες και πλέον είναι θέμα ωρών η υπογραφή του διετούς συμβολαίου. Αναμφίβολα πρόκειται για μια απόφαση η οποία πηγάζει μέσα από τη λύση της συνεργασίας με τον Χουλιάν Κουέστα αλλά και τις επιδόσεις των δύο άλλων τερματοφυλάκων. Κι έτσι θα γίνει κάτι που δεν έγινε πριν από έναν χρόνο όταν και πάλι Άρης και Σωκράτης Διούδης είχαν συμφωνήσει , καθώς όμως οι «κίτρινοι» είχαν μπει μπει καθυστερημένα στην κούρσα διεκδίκησης του παίκτη, ο τελευταίος είχε υπογράψει στην τουρκική Γκαζιάντεπ. Τότε, ο έμπειρος τερματοφύλακας είχε ζητήσει από τους Τούρκους να ακυρώσουν τη μεταξύ τους συμφωνία εκφράζοντας την επιθυμία επιστροφής στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη αλλά το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό. Κι έτσι χρειάστηκε να κάνει υπομονή για έναν χρόνο, για να φτάσουμε στο σήμερα.

Ο Σωκράτης Διούδης είναι… παιδί του Άρη καθώς προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και αγωνίστηκε στην ομάδα σε δύο διαφορετικές περιόδους. Εξάλλου έγινε επαγγελματίας στον Άρη πριν από μια δεκατρία χρόνια και το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε στην Μπριζ για να επιστρέψει στους «κίτρινους» τη σεζόν 2016-17 διατηρώντας τον ρόλο του βασικού και να μεταγραφεί εκ νέου στον Παναθηναϊκό. Με τους «πράσινους» έπαιξε σε 125 παιχνίδια και τον Γενάρη του 2023 μεταγράφηκε στην πολωνική Ζαγκλέμπιε όπου συνολικά υπερασπίστηκε την εστία της σε 36 αγώνες. Πέρυσι ήταν στην Γκαζιαντέπ με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια.

