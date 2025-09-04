Μπράντον Τόμας στο Gazzetta: «Kαλύτερη στιγμή της καριέρας μου το γκολ στο Βικελίδης, έμαθα ελληνικά γιατί είμαι κουτσομπόλα»

Ο Μπράντον Τόμας, μίλησε σε άπταιστα ελληνικά στο Gazzetta για τη νέα του πρόκληση στο κυπριακό ποδόσφαιρο, τα κοινά Θεσσαλονίκης και Λεμεσού, το δέσιμο με τον ΠΑΟΚ και τον μικρό Γιαννάκη.

Αν δεν έχεις ταξιδέψει ποτέ στην Κύπρο ή δεν έχεις κάποιον συγγενή που να ζει εκεί, τότε σίγουρα δεν γνωρίζεις τη λέξη "Καλαμαράς". Η λέξη "Καλαμαράς", λοιπόν, χρησιμοποιείται από Κύπριους για να περιγράψουν έναν Έλληνα. Τώρα με καλή ή κακή έννοια; Θα μας πουν οι Κύπριοι αδελφοί μας στα σχόλια.



Αποστολή στη Λεμεσό: Νίκος Ράπτης, Θοδωρής Σανιδάς



Και ποιος είναι ο μεγαλύτερος "Καλαμαράς" που συναντήσαμε στην αποστολή μας στη Λεμεσό; Μα φυσικά ο Μπράντον Τόμας. Ένα παιδί από τη Μαγιόρκα που έγινε Θεσσαλονικιός μέσα σε τρία χρόνια, έμαθε τη γλώσσα άπταιστα -πατήστε το play πιο κάτω για να το επιβεβαιώσετε- και λατρεύτηκε από όλους τους "καλαμαράδες" του Βορρά -και όχι μόνο- για το ταλέντο του, για το ήθος και την προσήλωσή στον στόχο του να βρίσκει δίχτυα.



Άλλες συστάσεις δεν χρειάζονται. Ο Μπράντον Τόμας δεν είναι ο Έλληνας που έχεις συνηθίσει.



Kαλή σας απόλαυση: