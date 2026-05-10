Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με δέκα ίδια πρόσωπα από το πρόσφατο 3-1 της Τούμπας απέναντι στον Ολυμπιακό και τον Ιβανούσετς.

Με βασικό στόχο να διατηρήσει το αήττητο απέναντι στον Ολυμπιακό και να παραμείνει γερά στη μάχη της δεύτερης θέσης, ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και στο πρόσφατο 3-1 της Τούμπας.

Κάτω από τα δοκάρια διατηρείται ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος με τις επεμβάσεις του στο προηγούμενο ντέρμπι έδωσε σημαντικές λύσεις στον Δικέφαλο και κέρδισε ξανά θέση βασικού.

Στην άμυνα, ο Κένι θα καλύψει το δεξί άκρο, με τον Μπάμπα αριστερά, ενώ το δίδυμο στα στόπερ αποτελείται από τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη.

Στη μεσαία γραμμή, ο Χρήστος Ζαφείρης διατηρεί τη θέση του μετά την πολύ καλή παρουσία του στην Τούμπα, με τον Μεϊτέ να ξεκινά δίπλα του, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν βρίσκεται στο απόλυτο 100% μετά τις ενοχλήσεις στο ισχίο.

Μπροστά τους, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα κινείται σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γερεμέγεφ, με τον Λουτσέσκου να ποντάρει ξανά στη δημιουργία και την ένταση του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Στα άκρα της επίθεσης, ο Λούκα Ιβανούσετς θα ξεκινήσει αριστερά, αντί του Τάισον, και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεξιά, με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να έρχεται από μία από τις πιο επιδραστικές φετινές του εμφανίσεις απέναντι στους Πειραιώτες.

Στην κορυφή της επίθεσης διατηρείται ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και καλείται ξανά να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την «ασπρόμαυρη» επίθεση.