Αίτημα για έκτακτο ΔΣ έστειλαν εννέα μέλη του ΑΣ ΠΑΟΚ

Εννέα μέλη του ΑΣ ΠΑΟΚ έστειλαν αίτημα στον πρόεδρο για την διενέργεια επείγοντος ΔΣ με θέμα το γηπεδικό.

Ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης έγινε αποδέκτης ενός επείγοντος αιτήματος από μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ τα οποία ζητούσαν μέσω αυτού την σύγκλιση ΔΣ την προσεχή εβδομάδα.

Βασικό θέμα αυτού θα είναι το γηπεδικό και αποτελεί στην ουσία αποτέλεσμα των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι χειρισμοί της διοίκησης του Ερασιτέχνη στο συγκεκριμένο θέμα.

Να σημειώσουμε πως στην αρχή είχαν διαφοροποιηθεί τρία μέλη από την πολιτική του ΑΣ στο συγκεκριμένο θέμα και στην συνέχεια έγιναν πέντε με την γραπτή δήλωση του Παρασκευόπουλου.

Απ' ότι φαίνεται από την τελευταία εξέλιξη, ο αριθμός αυτών έχει αυξηθεί στα εννέα μέλη, πράγμα που δείχνει πως συνεχίζει να υπάρχει αναταραχή στις τάξεις του Ερασιτέχνη αναφορικά με το θέμα της Νέας Τούμπας.