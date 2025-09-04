ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη ο τραυματίας Ντεσπόντοφ
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έφυγε από την προετοιμασία της εθνικής Βουλγαρίας στην οποία και είχε ενσωματωθεί, αφού αντιμετώπισε πρόβλημα σε μία προπόνηση. Ο Βούγλαρος εξτρέμ ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλό του κι έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην συνεχίσει.
Αντ' αυτού θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη για να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΠΑΟΚ και να υποβληθεί και σε σχετικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.
Κάπως έτσι ο ποδοσφαιριστής του «δικεφάλου του βορρά» θα χάσει το αποψινό παιχνίδι της ομάδας του με την Ισπανία (04/09-21:45) ενώ παραμένει αμφίβολος και για τον εκτός έδρας αγώνα με την Γεωργία (07/09).
