Ο Παναθηναϊκός, όπως και οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, θα δώσει 23 αγώνες μέχρι το τέλος του έτους. Ποιες είναι οι ζόρικες ημερομηνίες.

Ο Παναθηναϊκός έμαθε την Τετάρτη τους αντιπάλους του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι πράσινοι που έχουν ούτως ή άλλως βαρύ πρόγραμμα, με το πρωτάθλημα και το Europa League θα δώσουν όπως και οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ 23 αγώνες μέχρι το τέλος του 2025. Αν και υπάρχει μία εκκρεμότητα και μπορεί τα ματς να γίνουν 24...

Το ευχάριστο για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια είναι ότι στο Κύπελλο δεν έχει ντέρμπι και οι δύο εκ των τεσσάρων αντιπάλων είναι της Super League 2. Επίσης έχει μόνο μία μετακίνηση εκτός Αττικής.

Υπάρχουν ωστόσο κάποια ευρωπαϊκά ματς σε συνδυασμό με το πρωτάθλημα που ήταν γνωστό, όταν ανακοινώθηκαν από την UEFA οι αγώνες του Europa League, ότι θα κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή του. Μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει εκτός έδρας αγώνες σε Ελβετία με Γιουνγκ Μπόις και Αγρίνιο με Παναιτωλικό. Αμέσως μετά υπάρχουν οι Γκο Αχέντ Ιγκλς και ο Ατρόμητος εντός.

Τρεις εβδομάδες φωτιά

Ακολουθεί η επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και με την επανεκκίνηση, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τρεις εβδομάδες φωτιά με επτά αγώνες. Από τις 18 Οκτωβρίου έως και τις 9 Νοεμβρίου. Μετά τη διακοπή, λοιπόν, θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον Άρη και ακολουθεί νέο ταξίδι στην Ολλανδία για τη μάχη με τη Φέγενορντ.

Στη συνέχεια θα παίξει εντός με τον επικίνδυνο Αστέρα Τρίπολης και συνεχίζει με τρία σερί παιχνίδια εκτός έδρας! Με Ατρόμητο για το Κύπελλο, με Βόλο για το πρωτάθλημα και με Μάλμε στο Europa League. Το δύσκολο διάστημα ολοκληρώνεται με ντέρμπι στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Δύσκολο τριήμερο και στο τέλος Νοεμβρίου, αλλά χωρίς μετακινήσεις, αφού έχει εντός Στουρμ Γκρατς και ΑΕΚ. Το πρόβλημα είναι ότι αμέσως μετά την ΑΕΚ έχει Κύπελλο με την Κηφισιά του Λέτο, ταξίδι στη Λάρισα κι εντός την Βικτόρια Πλζεν.

Το βαρύ πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον ΠΑΟΚ, πριν τα Χριστούγεννα. Υπάρχει βέβαια η εκκρεμότητα με τον ΟΦΗ. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε, λόγω Σαμσουνσπόρ ν' αναβληθεί το ματς της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο. Κενό δεν υπάρχει άμεσα όμως για να οριστεί. Το πιθανότερο είναι να πάει στην πρώτη εβδομάδα του Γενάρη μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ, στις 4-5 Γενάρη. Το να γίνει ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, αφού θα χρειαστεί να ξεκουραστούν οι παίκτες, όπως όλων των ομάδων.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αγώνες της Stoiximan Super League για τη συνέχεια δεν έχουν οριστεί ακόμα, αλλά είναι συγκεκριμένες γι' αυτό κι αναφέρονται τα σαββατοκύριακα κάθε αγωνιστικής. Όταν το τριφύλλι βέβαια θα παίζει Πέμπτη στο Europa League, τα ματς δεδομένα θα διεξάγονται Κυριακή.

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος του 2025

Διοργάνωση Ημερομηνίες Αντίπαλος

Πρωτάθλημα 13-14 Σεπτεμβρίου Κηφισιά*

Κύπελλο 16-18 Σεπτεμβρίου Καλλιθέα

Πρωτάθλημα 20-21 Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός

Europa League 25 Σεπτεμβρίου Γιουνγκ Μπόις*

Πρωτάθλημα 27-28 Σεπτεμβρίου Παναιτωλικός*

Europa League 2 Οκτωβρίου Γκο Αχέντ Ιγκλς

Πρωτάθλημα 4-5 Οκτωβρίου Ατρόμητος

Πρωτάθλημα 18-19 Οκτωβρίου Άρης*

Europa League 23 Οκτωβρίου Φέγενορντ*

Πρωτάθλημα 25-26 Οκτωβρίου Αστέρας Τρίπολης

Κύπελλο 28-30 Οκτωβρίου Ατρόμητος*

Πρωτάθλημα 1-2 Νοεμβρίου Βόλος*

Europa League 6 Νοεμβρίου Μάλμε*

Πρωτάθλημα 8-9 Νοεμβρίου ΠΑΟΚ

Πρωτάθλημα 22-23 Νοεμβρίου Πανσερραϊκός*

Europa League 27 Νοεμβρίου Στουρμ Γκρατς

Πρωτάθλημα 29-30 Νοεμβρίου ΑΕΚ

Κύπελλο 2-4 Δεκεμβρίου Κηφισιά

Πρωτάθλημα 6-7 Δεκεμβρίου ΑΕΛ Novibet*

Europa League 11 Δεκεμβρίου Βικτόρια Πλζεν

Πρωτάθλημα 13-14 Δεκεμβρίου Βόλος

Κύπελλο 16-18 Δεκεμβρίου Καβάλα*

Πρωτάθλημα 20-21 Δεκεμβρίου ΠΑΟΚ*

* Με αστερίσκο οι εκτός έδρας αγώνες.