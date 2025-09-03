Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις μεταγραφικές του κινήσεις και το Gazzetta φωτίζει κάποιες πτυχές από την δραστηριότητα του Τριφυλλιού στην αγορά.

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, τέσσερις και πέντε. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την μεταγραφική του δραστηριότητα, αποκτώντας συνολικά έντεκα ποδοσφαιριστές. Μία ενδεκάδα ολόκληρη!

Από το ξεκίνημα του παζαριού μέχρι και σήμερα, οι ''πράσινοι'' ασχολήθηκαν με αρκετές περιπτώσεις παικτών, αναφέρθηκαν σε ακόμη περισσότερα σενάρια ανά τον πλανήτη και το Gazzetta έρχεται να φωτίσει κάποιες από τις άγνωστες ιστορίες του καλοκαιριού.

ΠΑΟΥ ΛΟΠΕΘ

Κατά την διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός αναζητούσε τερματοφύλακα και τελικά κατέληξε στον Αλμπάν Λαφόν, με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι να επανέρχεται στα κανονικά του επίπεδα από την άνοδο του εσωτερικού ανταγωνισμού και να παίζει καθοριστικό ρόλο στις προκρίσεις του Τριφυλλιού μέχρι την League phase του Europa League. Αυτά είναι τα γνωστά.

Το άγνωστο της υπόθεσης είναι πως το Τριφύλλι είχε συμφωνήσει με τον Ισπανό κίπερ, Πάου Λόπεθ που έχει μία σπουδαία καριέρα σε Μπέτις, Ρόμα, Τότεναμ και Μαρσέιγ. Ο 31χρονος άσος ήθελε να φύγει από την Τολούκα στο Μεξικό, ήταν με τα εισιτήρια στο χέρι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Αυστρία αλλά την τελευταία στιγμή ενεπλάκη η Μπέτις και ένα προσωπικό ζήτημα της συζύγου του, τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Ισπανία.

ΣΙΡΙΛ ΝΤΕΣΕΡΣ

Ο Σίριλ Ντέσερς ήταν κάποιος που ο Παναθηναϊκός είχε... κυκλώσει το όνομά του και είχε κάνει επαφές για την απόκτησή του από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν τελικά προχώρησε η μεταγραφή του Κάρολ Σφιντέρσκι.

Το διάστημα που η ΑΕΚ φαινόταν ως φαβορί για την απόκτηση του Νιγηριανού φορ, το Τριφύλλι δούλευε αθόρυβα την υπόθεση και ο Παναθηναϊκός ήρθε πιο κοντά με την Ρέιντζερς στο πλαίσιο των δύο αγώνων για τα προκριματικά του Champions League.

Οι πρώτες διερευνητικές επαφές αυτό το καλοκαίρι έγιναν εκείνο το διάστημα και όταν ο Ιωαννίδης πουλήθηκε στην Σπόρτινγκ, το Τριφύλλι είχε έτοιμη αυτή την μεταγραφή, έχοντας όλα τα δεδομένα εδώ και καιρό στο τραπέζι. Υλοποίησε τα ''θέλω'' των Gers και του παίκτη και έκανε την δουλειά.

ΒΙΣΕΝΤΕ ΤΑΜΠΟΡΔΑ

Από τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου που το Gazzetta αποκάλυψε τις προχωρημένες επαφές για τον Βισέντε Ταμπόρδα μέχρι την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής πέρασαν δύο εβδομάδες.

Ο Παναθηναϊκός είχε προχωρήσει αρκετά την προσθήκη του 24χρονου άσου, στέλνοντας εκπρόσωπό του στο Μπουένος Άιρες για να ξεκαθαρίσει τα δεδομένα. Η Μπόκα πολλές φορές έφτασε την διαπραγμάτευση σε οριακό σημείο και ενώ υπήρχε συμφωνία, είτε άλλαζε τους όρους, είτε ζητούσε παραπάνω χρήματα, τα οποία και πήρε.

Λίγες ημέρες πριν ο Ταμπόρδα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα, οι συζητήσεις είχαν φτάσει σε οριακό σημείο, με τον ποδοσφαιριστή να αναλαμβάνει δράση, να πιέζει για το αυτονόητο, τον Παναθηναϊκό να στέλνει... τελεσίγραφο και τελικά τον Ταμπόρδα να φορά την πράσινη φανέλα στο happy end της υπόθεσης.

ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ ΑΛΒΑΡΕΣ

Πολλά ονόματα επιθετικών γράφτηκαν και ειπώθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Λίγα, όμως, ήταν εκείνα που ίσχυαν για τον Παναθηναϊκό. Ένα από αυτά ήταν και του Αγκουστίν Αλβάρες.

Ο 24χρονος Ουρουγουανός φορ απασχόλησε τους ''πράσινους'' σοβαρά προς το τέλος του Αυγούστου αλλά η τελική απόφαση των ''πρασίνων'' είχε το όνομα του Μίλος Πάντοβιτς, με τον Λατινοαμερικάνο άσο να καταλήγει στην Μόντσα.