Κυκλοφορούν σήμερα τα εισιτήρια για το ματς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του πως τίθενται σήμερα στην διάθεσή του τα εισιτήρια του αγώνα με την Κηφισιά για το Κύπελλο.

Με ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως το απόγευμα της Δευτέρας (01/12) στις 16:00 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης με τον Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την Κηφισιά στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/12, 19:30), κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 1/12 στις 4 μ.μ.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την Κηφισιά έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 1/5Β/5Γ/6/7/8/12 15 € 2/5Α/9/11 30 € 10 55 € VIP 135 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION